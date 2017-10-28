ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 28 - أكتوبر - 2017 الساعة 05:48:34م
الرئيس الصماد يستقبل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والوفد المرافق له
استقبل الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والاستجابة الطارئة مارك لوكوك والوفد المرافق له الذي يزور اليمن حاليا.
ماتيس: استخدام كوريا الشمالية للسلاح النووي سيُواجه ''برد عسكري ضخم''
حذّر وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، الذي يزور كوريا الجنوبية، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، من رد عسكري ضخم ضد كوريا الشمالية إذا لجأت لاستخدام سلاح نووي.
إجتماع برئاسة نائب رئيس الوزراء لمناقشة تنظيم استيراد المشتقات النفطية
ناقش إجتماع بصنعاء اليوم برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية الدكتور حسين عبدالله مقبولي بحضور وزير المالية الدكتور صالح شعبان ووزير النقل زكريا الشامي تنظيم إستيراد وتجارة المشتقات النفطية..
شعب إب يهزم وحدة صنعاء ويحرز كأس أعياد الثورة لكرة السلة
أحرز فريق شعب إب كأس أعياد الثورة اليمنية المجيدة لكرة السلة إثر فوزه على ضيفه وحدة صنعاء بصعوبة 56 - 53 في المباراة التي جمعتهما في نادي الشعب بإب.
آخر الأخبار:
دوي إنفجار وسط العاصمة الصومالية مقديشو
يونايتد يفوز على توتنهام في الدوري الانجليزي لكرة القدم
الحكومة العراقية تعلن بدء اجتماعات لقيادات عسكرية للقوات الاتحادية والبشمركة
الاحتلال الاسرائيلي يعتقل شابا فلسطينيا في القدس المحتلة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
لبنان ورومانيا تؤكدان رفضهما إنفصال إقليم كتالونيا ودعمهما لوحدة أراضي اسبانيا
[28/أكتوبر/2017] بيروت – سبأ:
أعلن لبنان اليوم السبت دعمه لوحدة أراضي اسبانيا تعليقاً على اعلان برلمان كتالونيا الانفصال، فيما أكدت رومانيا مجدداً دعمها القوي لسيادة إسبانيا ووحدة أراضيها ورفضها بشدة انفصال إقليم كتالونيا.

وأكدت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان لها "موقف لبنان الثابت المؤيد لوحدة الدول ولتماسك أنظمتها السياسية ومؤسساتها الدستورية الشرعية".

وقال البيان "يحض لبنان على عودة الاستقرار السياسي الى اسبانيا الموحدة بما يكفل مصلحة ووحدة الشعب الاسباني الصديق".

وفي نفس السياق أكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري لنظيرته الإسبانية أنا ماريا باستور في اتصال هاتفي الوقوف بجانب إسبانيا ودعم وحدتها.

وأوضح بيان صدر عن مكتب بري أن "البرلمان اللبناني يقدم دعمه الخالص لإسبانيا الموحدة والقوية بمواجهة الأخطار والتحديات الناجمة عن الأحداث المتصلة بإعلان انفصال كتالونيا عن اسبانيا الأم".

وأكد بري في برقيته "وقوفنا الحازم لاحترام الدستور حفاظاً على إسبانيا موحدة وقوية".

من جانبها قالت وزارة الخارجية الرومانية في بيان صحفي "نريد التأكيد على أن شرعية أية عملية أو إجراء يؤثر على الشئون المحلية لدولة ما يشترط الانصياع الكامل للقانون الأساسي وحكم القانون بتلك الدولة."

وأضافت الوزارة "نؤكد على الموقف الروماني الثابت الداعم لاحترام القانون الدولي الذي لا يسمح بتغييرات إقليمية بدون موافقة الدولة المعنية".
سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
دوي إنفجار وسط العاصمة الصومالية مقديشو
الحكومة العراقية تعلن بدء اجتماعات لقيادات عسكرية للقوات الاتحادية والبشمركة
الاحتلال الاسرائيلي يعتقل شابا فلسطينيا في القدس المحتلة
البرتغال تعلن عدم إعترافها بإعلان الاستقلال الذي اعلنه برلمان إقليم كتالونيا الإسباني
إصابة شخصين جراء هجوم بقذائف صاروخية بمدينة حماة شمال شرق سورية
مصرع سبعة اشخاص وتشريد 2000 اخرين في فيضانات نيكاراجوا
وفاة جندي امريكي اثر تحطم هليكوبتر في افغانستان
اتفاق امريكي كوري جنوبي على نشر سلاح امريكي في كوريا الجنوبية
كندية تتلقى جائزة نوبل للسلام بالنيابة عن "حملة نزع السلاح النووي"
محكمة اميركية تسجن شابا اوزبكستانيا هدد بقتل اوباما 15 سنة
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد مواطنين بغارتين لطيران العدوان على منطقة مران بصعدة
[28/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يواصل ارتكاب الجرائم بحق الشعب اليمني
[28/أكتوبر/2017]
الجبهة الجنوبية لمناهضة الاحتلال تؤكد أن جرائم الإمارات في الجنوب لن تسقط بالتقادم  
[27/أكتوبر/2017]
إستشهاد وإصابة خمسة مواطنين بغارات لطيران العدوان بصعدة
[27/أكتوبر/2017]
إستشهاد ثلاثة مواطنين بغارة لطيران العدوان بمديرية باقم بصعدة
[27/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by