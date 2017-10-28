لبنان ورومانيا تؤكدان رفضهما إنفصال إقليم كتالونيا ودعمهما لوحدة أراضي اسبانيا [28/أكتوبر/2017] بيروت – سبأ:

أعلن لبنان اليوم السبت دعمه لوحدة أراضي اسبانيا تعليقاً على اعلان برلمان كتالونيا الانفصال، فيما أكدت رومانيا مجدداً دعمها القوي لسيادة إسبانيا ووحدة أراضيها ورفضها بشدة انفصال إقليم كتالونيا.



وأكدت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان لها "موقف لبنان الثابت المؤيد لوحدة الدول ولتماسك أنظمتها السياسية ومؤسساتها الدستورية الشرعية".



وقال البيان "يحض لبنان على عودة الاستقرار السياسي الى اسبانيا الموحدة بما يكفل مصلحة ووحدة الشعب الاسباني الصديق".



وفي نفس السياق أكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري لنظيرته الإسبانية أنا ماريا باستور في اتصال هاتفي الوقوف بجانب إسبانيا ودعم وحدتها.



وأوضح بيان صدر عن مكتب بري أن "البرلمان اللبناني يقدم دعمه الخالص لإسبانيا الموحدة والقوية بمواجهة الأخطار والتحديات الناجمة عن الأحداث المتصلة بإعلان انفصال كتالونيا عن اسبانيا الأم".



وأكد بري في برقيته "وقوفنا الحازم لاحترام الدستور حفاظاً على إسبانيا موحدة وقوية".



من جانبها قالت وزارة الخارجية الرومانية في بيان صحفي "نريد التأكيد على أن شرعية أية عملية أو إجراء يؤثر على الشئون المحلية لدولة ما يشترط الانصياع الكامل للقانون الأساسي وحكم القانون بتلك الدولة."



وأضافت الوزارة "نؤكد على الموقف الروماني الثابت الداعم لاحترام القانون الدولي الذي لا يسمح بتغييرات إقليمية بدون موافقة الدولة المعنية".

سبأ