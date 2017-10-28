البرتغال تعلن عدم إعترافها بإعلان الاستقلال الذي اعلنه برلمان إقليم كتالونيا الإسباني [28/أكتوبر/2017] لشبونة – سبأ:

أكدت الحكومة البرتغالية عدم اعترافها بإعلان الاستقلال الذي اعلنه برلمان إقليم كتالونيا الإسباني من جانب واحد.



وذكرت وزارة الخارجية البرتغالية في بيان لها نشر اليوم السبت ان البرتغال تدين انتهاك النظام الدستور والاعتداء على حكم القانون في إسبانيا، وهو جزء لا يتجزأ من إطار العمل القانوني للاتحاد الأوروبي.



وأضاف البيان ان الحكومة البرتغالية تعتقد أن المؤسسات الديمقراطية الإسبانية ستكون قادرة على استعادة حكم القانون والنظام الدستور، وإطار العمل الطبيعي للحوار الديمقراطي من أجل الحفاظ على حقوق وحريات كل مواطنيها ولضمان العثور أفضل حل للحفاظ على وحدة إسبانيا.



وأعلن برلمان كتالونيا المنطقة الواقعة شمال غرب إسبانيا أمس الجمعة الانفصال من جانب واحد.



ورداً على ذلك، أعلن رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي إقالة زعيم كتالونيا كارلس بوجديمون وحكومته فوراً ودعا لإجراء انتخابات جديدة بالمنطقة في 21 ديسمبر القادم.

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