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آخر تحديث: السبت، 28 - أكتوبر - 2017 الساعة 05:48:34م
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  اقتصاد
إستقرار أسعار العقود الآجلة للقمح الأوروبي عند 163 يورو
[28/أكتوبر/2017] باريس – سبأ:
استقرت أسعار العقود الآجلة للقمح الأوروبي اليوم السبت عند 163 يورو بعدما ارتفعت امس الجمعة إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع مع استمرار انخفاض اليورو مقابل الدولار.

وارتفع سعر قمح الطحين 0.50 يورو بما يعادل 0.3 بالمائة إلى 163 يورو (188.87 دولار) للطن ببورصة يورونكست للعقود الآجلة في باريس.

وكان السعر قد ارتفع في وقت سابق إلى 163.25 يورو وهو الأعلى منذ 16 أكتوبر الجاري .

وجاء ذلك مع هبوط سعر اليورو عن 1.16 دولار مع تنامي ضغوط البيع بفعل إعلان برلمان اقليم كتالونيا الانفصال عن اسبانيا وبعد قرار البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس تمديد مشتريات السندات.

ويجعل تراجع اليورو الحبوب القادمة من دول مصدرة مثل فرنسا وألمانيا أرخص في أسواق الصادرات المسعرة بالدولار.
سبأ
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