فوز وزنياكي على بليسكوفا وتصعد لنهائي بطولة التنس [28/أكتوبر/2017] سنغافورة - سبأ:

فازت الدنمركية كارولين وزنياكي على منافستها التشيكية كارولينا بليسكوفا في مباراة الدور قبل النهائي في البطولة الختامية لتنس السيدات 7-6 و6-3 في مباراة استغرقت نحو ساعتين اليوم.



وبهذا الفوز تكون وزنياكي قد وصلت للمرة الثانية إلى الدور النهائي للبطولة التي تضم أفضل ثماني لاعبات في العالم بعد أن سبق وخسرت اللقب في 2010.



وستلتقي وزنياكي التي تبلغ من العمر 27 عاما في المباراة النهائية مع الفائزة في مواجهة قبل النهائي الثانية التي تقام في وقت لاحق اليوم بين الأمريكية فينوس وليامز والفرنسية كارولين جارسيا بينما حرمت الهزيمة بليسكوفا من إزاحة الرومانية سيمونا هاليب عن صدارة قائمة التصنيف العالمي للمحترفات.



ونجحت اللاعبتان في تجاوز دور المجموعتين بعد خوض كل منهما ثلاث مباريات لكن الحذر ميز بدايتهما يوم السبت بالنظر لأهمية ما يترتب على المواجهة.



وكانت بليسكوفا هي الأكثر هجوما وحققت نجاحا أكبر جراء ذلك بينما لجأت وزنياكي للحفاظ على أسلوبها القوي في الدفاع والتغطية.



في المجموعة الأولى تقدمت اللاعبة التشيكية بقوة واقتربت من الحسم قبل أن تصمد وزنياكي لتفرض التعادل 6-6 ثم تحسم النتيجة بشق الأنفس.



ودخلت وزنياكي المجموعة الثانية مفعمة بالثقة لتتقدم 3-1. ورغم محاولة بليسكوفا الصمود والعودة إلا أن النتيجة وصلت 5-3 بفضل قدرة اللاعبة الدنمركية على تغيير أسلوبها في اللعب وإرسال كرات صعبة عند زوايا الملعب لإجبار منافستها على ارتكاب الأخطاء قبل أن تنجح وزنياكي في حسم المجموعة بنتيجة 6-3 وتضمن المنافسة على لقب البطولة.

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