التعليم الفني تعلن فتح باب المنافسة علي المقاعد المجانية بالمعاهد الفنية وكليات المجتمع [28/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:

أعلنت وزارة التعليم الفني والتدريب المهني اليوم عن فتح باب المنافسة والمفاضلة على المقاعد المجانية المخصصة للوزارة في كليات المجتمع والمعاهد الفنية والمهنية الحكومية والأهلية للعام 2017 - 2018م وتستمر حتى 10 نوفمبر المقبل.



ودعت الوزارة في بيان صادر عنها الطلاب والطالبات الحاصلين على الشهادة الأساسية والثانوية العامة والثانوية المهنية من الفئات الموضحة أدناه إلى التقدم عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة www.mtevt.gov.ye للمفاضلة والتنافس على المقاعد المجانية المُخصصة للوزارة في كافة كليات المجتمع الحكومية والأهلية والمعاهد الفنية والمهنية اليمنية وبحسب الشروط المحددة لكل فئة.



وأكد البيان حرص الوزارة على توزيع المقاعد المجانية على عدد من الفئات التي يجب أن تحظى بالدعم والإهتمام والتشجيع وتمكينها من مواصلة التعليم الوسطي في التخصصات التي يرغبون بها.



وأشار البيان إلى أن الوزارة لن تنظر في أي طلبات سابقة كون الوزارة ستُخضع كافة المقاعد للمفاضلة تمهيدا لدخولهم إمتحانات الكفاءة التي سيتم إجراءها مركزيا بالمعهد اليمني الصيني للعلوم التطبيقية .. داعيا جميع المتقدمين إلي إتباع دليل إجراءات وشروط وضوابط الحصول علي المقاعد المجانية الموضحة في الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة ( www.mtevt.gov.ye ).

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