ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 28 - أكتوبر - 2017 الساعة 05:48:34م
الرئيس الصماد يستقبل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والوفد المرافق له
استقبل الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والاستجابة الطارئة مارك لوكوك والوفد المرافق له الذي يزور اليمن حاليا.
ماتيس: استخدام كوريا الشمالية للسلاح النووي سيُواجه ''برد عسكري ضخم''
حذّر وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، الذي يزور كوريا الجنوبية، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، من رد عسكري ضخم ضد كوريا الشمالية إذا لجأت لاستخدام سلاح نووي.
إجتماع برئاسة نائب رئيس الوزراء لمناقشة تنظيم استيراد المشتقات النفطية
ناقش إجتماع بصنعاء اليوم برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية الدكتور حسين عبدالله مقبولي بحضور وزير المالية الدكتور صالح شعبان ووزير النقل زكريا الشامي تنظيم إستيراد وتجارة المشتقات النفطية..
شعب إب يهزم وحدة صنعاء ويحرز كأس أعياد الثورة لكرة السلة
أحرز فريق شعب إب كأس أعياد الثورة اليمنية المجيدة لكرة السلة إثر فوزه على ضيفه وحدة صنعاء بصعوبة 56 - 53 في المباراة التي جمعتهما في نادي الشعب بإب.
آخر الأخبار:
دوي إنفجار وسط العاصمة الصومالية مقديشو
يونايتد يفوز على توتنهام في الدوري الانجليزي لكرة القدم
الحكومة العراقية تعلن بدء اجتماعات لقيادات عسكرية للقوات الاتحادية والبشمركة
الاحتلال الاسرائيلي يعتقل شابا فلسطينيا في القدس المحتلة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
التعليم الفني تعلن فتح باب المنافسة علي المقاعد المجانية بالمعاهد الفنية وكليات المجتمع
[28/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:
أعلنت وزارة التعليم الفني والتدريب المهني اليوم عن فتح باب المنافسة والمفاضلة على المقاعد المجانية المخصصة للوزارة في كليات المجتمع والمعاهد الفنية والمهنية الحكومية والأهلية للعام 2017 - 2018م وتستمر حتى 10 نوفمبر المقبل.

ودعت الوزارة في بيان صادر عنها الطلاب والطالبات الحاصلين على الشهادة الأساسية والثانوية العامة والثانوية المهنية من الفئات الموضحة أدناه إلى التقدم عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة www.mtevt.gov.ye للمفاضلة والتنافس على المقاعد المجانية المُخصصة للوزارة في كافة كليات المجتمع الحكومية والأهلية والمعاهد الفنية والمهنية اليمنية وبحسب الشروط المحددة لكل فئة.

وأكد البيان حرص الوزارة على توزيع المقاعد المجانية على عدد من الفئات التي يجب أن تحظى بالدعم والإهتمام والتشجيع وتمكينها من مواصلة التعليم الوسطي في التخصصات التي يرغبون بها.

وأشار البيان إلى أن الوزارة لن تنظر في أي طلبات سابقة كون الوزارة ستُخضع كافة  المقاعد للمفاضلة تمهيدا لدخولهم إمتحانات الكفاءة التي سيتم إجراءها مركزيا بالمعهد اليمني الصيني للعلوم التطبيقية .. داعيا جميع المتقدمين إلي إتباع دليل إجراءات وشروط وضوابط الحصول علي المقاعد المجانية الموضحة في الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة ( www.mtevt.gov.ye ).
سبأ
  المزيد من (محلي)
تدريب 24 متدربة في صناعة البخور والعطور بأمانة العاصمة
رئيس الوزراء يفتتح المعرض الدائم للكتاب لمؤسسة عبادي الوقفية للثقافة والعلوم
دورة خاصة بتعزيز المهارات القيادية والإدارية بذمار
وزير الخارجية يلتقي رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية السامية
مجلس النواب يؤكد ضرورة تضافر الجهود والعمل على توحيد الصفوف لمواجهة العدوان
وزيرة حقوق الإنسان: متمسكون بحقنا في تشكيل لجنة تحقيق دولية
النائب لبوزة يلتقي وزير الأشغال العامة والطرق
تشييع جثمان الشهيد إبراهيم عبد الله المؤيد بصعدة  
تسليم رئاسة هيئة التدريب والتأهيل لرئيس الهيئة الجديد العميد احمد جابر  
وكيل أمين عام الأمم المتحدة: لقد صدمني ما رأيته في اليمن

العدوان السعودي على اليمن
استشهاد مواطنين بغارتين لطيران العدوان على منطقة مران بصعدة
[28/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يواصل ارتكاب الجرائم بحق الشعب اليمني
[28/أكتوبر/2017]
الجبهة الجنوبية لمناهضة الاحتلال تؤكد أن جرائم الإمارات في الجنوب لن تسقط بالتقادم  
[27/أكتوبر/2017]
إستشهاد وإصابة خمسة مواطنين بغارات لطيران العدوان بصعدة
[27/أكتوبر/2017]
إستشهاد ثلاثة مواطنين بغارة لطيران العدوان بمديرية باقم بصعدة
[27/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by