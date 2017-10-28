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آخر تحديث: السبت، 28 - أكتوبر - 2017 الساعة 05:48:34م
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تدريب 24 متدربة في صناعة البخور والعطور بأمانة العاصمة
[28/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:
تدرب مؤسسة سواعد الخير التنموية 24 متدربة في دورة حول صناعة البخور والعطور للأسر الأكثر احتياجا بمنطقة عطان بأمانة العاصمة ضمن مشروع "سواعد تبني وطنها”.

تأتي الدورة ضمن المشاريع التنموية التي تنفذها المؤسسة للفئة المستهدفة لتصبح فاعلة في المجتمع وتعزيز مشاركتهن في سوق العمل بمعايير عالية، وتمكينهن من تحسين وضعهن المعيشي وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وأكدت نائبة رئيسة المؤسسة جميلة الهمداني أن المشروع يتضمن ثلاثة مكونات رئيسة مرحلة الحصر وتحديد الإحتياجات ومرحلة تقديم الدعم المالي وأخيرا مرحلة التدريب والتأهيل .

وأشارت إلى أن المرحلة الأولى والثانية تم تنفيذها خلال سبتمبر الماضي، حيث تم حصر احتياجات 70 أسرة من المنطقة المستهدفة وتقديم الدعم المالي لها.

فيما ذكرت منسقة المشروع أماني مفتاح أن التدريب سيشمل جانب نظري في صناعة البخور والعطور من خلال تعريف المتدربات بأنواع البخور والعطور وأصنافها إضافة إلى التطبيق العملي من خلال إعطاء الفرصة لكل متدربة صناعة منتجاتها بذاتها، بالإضافة إلى دورة تخصصية في تسويق المنتجات التي سيقومون بإنتاجها بأساليب حديثة.
سبأ
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