رئيس الوزراء يفتتح المعرض الدائم للكتاب لمؤسسة عبادي الوقفية للثقافة والعلوم [28/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:

افتتح رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور ومعه وزراء الشباب حسن زيد والثقافة عبد الله الكبسي والمياه والبيئة المهندس نبيل الوزير والتعليم الفني محسن النقيب والشئون الإجتماعية فائقة السيد اليوم بنادي بلقيس بصنعاء المعرض الدائم للكتاب لمؤسسة عبادي الوقفية للثقافة والعلوم.



وجال الدكتور بن حبتور بالمكتبة واستمع من مدير المؤسسة الوقفية نبيل عبادي إلى شرح عن محتويات المكتبة التي تضم في جنباتها كتب ثقافية وتاريخية وأخرى في المجالات المعرفية.



وفي الإفتتاح الذي أقيم بالمناسبة، أكد رئيس الوزراء أهمية النشاط الثقافي في تنمية مدارك الشباب وتعزيز وعيهم وانتمائهم لوطنهم سيما في ظل الظروف التي يمر بها الوطن وما يواجهه من مخاطر جراء إستمرار العدوان والحصار .



وأشاد بدور مؤسسة عبادي التي نشأت في عدن وتواصل مشروعها التنويري وأتاحت الفرصة لمختلف الشرائح في العلم والمعرفة.



وقال " إن اليمن بحاجة إلى هكذا وقفيات لإبراز وصون إرثنا الثقافي بإعتبار حضارة اليمن ممتدة لآلاف السنين ".. مبيناً أن صنعاء كانت ولا تزال حاضنة ثقافية ويوجد فيها الجامع الكبير الذي يمثل تراكم لتجربة إنسانية وفيه مخطوطات نادرة يستطيع الشخص من خلالها معرفة ماذا أنتجه السلف.



وأعرب رئيس الوزراء عن تمنياته للمؤسسة والقائمين عليها التوفيق وتحقيق أهدافها التنويرية والتثقيفة وخاصة في أوساط النشئ والشباب .. لافتا إلى ضرورة نشر الثقافة وتنمية القدرات في أوساط المجتمع كون المكتبات وشبكات الانترنت والتواصل الاجتماعي في متناول الجميع.



بدوره ثمن وزير الشباب والرياضة جهود مؤسسة عبادي للثقافة والعلوم في تشجيع الأجيال على القراءة وغرس مفهوم الفكر الثقافي لما تمتلكه هذه المؤسسة من تاريخ طويل في العلم والمعرفة.



من جهتها أكدت كلمة مؤسسة عبادي الثقافية التي ألقتها عضو مجلس الأمناء بالمؤسسة إبتسام المتوكل أن نبيل عبادي هو إمتداد لأسرة عبادي التي كونت المكتبة الأم في عدن عام 1890م وكانت أول منارة ليس في اليمن فحسب بل أول مكتبة تنشر المعرفة والكتاب والورق في شبه الجزيرة العربية.



يذكر أن مؤسسة عبادي بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة تنظم البرنامج الثقافي المصاحب للمعرض الدائم للكتاب خلال الفترة 28 أكتوبر إلى 16 نوفمبر القادم.



وانطلق البرنامج بصباحية شعرية لنائبة وزيرة الثقافة هدى أبلان والدكتور إبراهيم طلحة والحارث بن الفضل الشميري.



حضر التدشين عدد من وكلاء وزارتي الشباب والرياضة والثقافة ومدراء العموم والمستشارين وعدد من الشخصيات الثقافية والاجتماعية.

