محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل دورة خاصة بتعزيز المهارات القيادية والإدارية بذمار ذمار-سبأ:

بدأت بذمار اليوم دورة تدريبية خاصة بتعزيز المهارات القيادية والإدارية للنساء العاملات في المؤسسات الحكومية.



يشارك في الدورة التي ينظمها على مدى خمسة أيام منتدى التنمية السياسية ومركز أبجد للدراسات والتنمية بالشراكة مع وزارة الإدارة المحلية بتمويل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ )30 متدربة.



وفي إفتتاح الدورة بحضور ممثلة وزارة الإدارة المحلية إبتسام الذبحاني، أكد وكيل المحافظة محمود الجبين إهتمام قيادة السلطة المحلية بمشاركة المرأة في الحياة السياسية والحرص على إشراكها في مختلف مناحي الحياة العامة.



وأشار إلى أن محافظة ذمار ستظل السباقة في تعيين المرأة في الدوائر الحكومية، وتمكينها في مواقع صنع القرار كوننها المستشارة وعضو في المجلس المحلي وغيرها من المواقع.



فيما أوضحت منسقة المشروع منى الواصل أن الدورة تسعى لتعزيز المهارات القيادية والإدارية للنساء العاملات في القطاع الحكومي بشكل عام وإدارات السلطة المحلية بصورة خاصة فضلا عن إسهامها في تحسين الأداء في عملها في كل مفاصل الدولة.



وأشارت إلى أن المشاركات في الدورة سيتعرفن على مفهوم التخطيط والتنظيم ومبادئه ومراحله، واكتساب مهارات القيادة والتفويض وصنع القرار وتحليل المشكلات ومعرفة أهم خطوات النظام الرقابي الفعال وتطبيقه .



وبينت أن المتدربات سيتلقين مهارات في إدارة الوحدات المحلية والتعرف على كيفية إعداد الموازنة العامة ورسم السياسات للوحدات ورفع التقارير الدورية والختامية عن أنشاطها، وتطبيق نظم ولوائح السلطة المحلية وتقييم أداء العاملين بطرق علمية حديثة .



بدورها أشارت مستشارة عام المحافظة سميرة القانون إلى أهمية الدورة في تعزيز مستوى مشاركة المرأة ورفع نسبة تواجدها في مواقع إتخاذ القرار، بعد تدريبها وتأهيلها وتنمية مهاراتها الإداية والقيادية وتمكينها مع أخيها الرجل من إدارة مؤسسات الدولة المختلفة .



في حين أوضح ممثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي( GIZ) علي العمودي أن مكتب الوكالة الألمانية في اليمن يسعى من خلال برامجه وأنشطته لتعزيز الحكم الرشيد في اليمن وتحسين مشاركة المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.



وأكدت أن الوكالة دعمت عدد من المشاريع والبرامج والإصلاحات المقدمة من مؤسسات حكومية ومنظمات المجتمع المدني في مجالات إدارة الخلافات والشفافية وحقوق الإنسان والمساواة والنوع الإجتماعي.



حضر إفتتاح الدورة مدير مكتب محافظ ذمار فيصل حسان ومدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي سمير المذحجي ومدير مكتب الشباب والرياضة حسين الصوفي ومدير مكتب الثقافة محمد العومري ورئيس مركز أبجد فؤاد النهاري وعدد من قيادات القطاع النسوي وممثلات منظمات المجتمع المدني المعنية بالمرأة في المحافظة .

سبأ [28/أكتوبر/2017]سبأ