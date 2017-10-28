عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إصابة شخصين جراء هجوم بقذائف صاروخية بمدينة حماة شمال شرق سورية دمشق – سبأ :

أعلنت السلطات السورية اليوم السبت عن اصابة شخصين بجروح جراء هجوم نفذته عناصر تابعة لتنظيم (جبهة النصرة) بقذائف صاروخية على منطقة محردة شمال مدينة حماة .



وأفادت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) "ان إرهابيين ينتشرون في المناطق المتاخمة لريف إدلب الجنوبي استهدفوا منازل المدنيين في مدينة محردة بعدد من القذائف الصاروخية".



واضافت الوكالة ان الهجوم "تسبب بإصابة شخصين ووقوع أضرار مادية في المنازل والبنية التحتية للمدينة".



واشارت الوكالة الى انتشار العديد من المجموعات الارهابية في المنطقة الممتدة على الحدود الإدارية بين محافظتي إدلب وحماة .

سبأ [28/أكتوبر/2017]سبأ