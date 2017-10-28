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آخر تحديث: السبت، 28 - أكتوبر - 2017 الساعة 05:48:34م
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صورة أرشيفية
مجلس النواب يؤكد ضرورة تضافر الجهود والعمل على توحيد الصفوف لمواجهة العدوان
[28/أكتوبر/2017] صنعاء – سبأ:



واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله للفترة الثانية من الدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي الثاني عشر اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الأخ ناصر محمد باجيل.

وفي الجلسة وقف المجلس دقيقة حداد وقراءة الفاتحة ترحما على روح الفقيد عبدالله بن علي بن معيلي عضو مجلس النواب عضو لجنة العلاقات والشؤون الخارجية والمغتربين الذي وافته المنية أمس الأول في إحدى مستشفيات جمهورية مصر العربية إثر مرض عضال ألم به عن عمر ناهز الستين عاماً.

بعد ذلك استمع المجلس إلى بيان نعي صادر عن لجنة الشؤون الخارجية وشؤون المغتربين بمجلس النواب بوفاة الفقيد عبدالله بن علي بن معيلي، عبرت عن خالص العزاء وصادق المواساة لأعضاء مجلس النواب وأهله وذويه والشعب اليمني في هذا المصاب .. سائلةً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة وأن يلهم زملائه وأهله ومحبيه الصبر والسلوان.

وعددت اللجنة البرلمانية مناقب الفقيد الذي مثل أحد نماذج الوفاء والإخلاص لوطنه وشعبه ومجتمعه وأحد حملة المبادئ والقيم اليمنية الأصلية والنبيلة، حيث كان رحمه الله من المخلصين في المهام والواجبات المناطة به على المستويات الرسمية والشعبية وكان مثابراً حكيماً وصريحاً لا يخاف من قول الحق ومواقفه الواضحة والصريحة بشجاعة ضد تحالف العدوان الغاشم .

وأكدت اللجنة أنه برحيل الفقيد خسر اليمن أحد أقياله الشرفاء ورجاله الصادقين الفاعلين وهامة من الهامات الوطنية العالية، كما خسر البرلمان صوتاً حكيماً ورأياً راجحاً.

إلى ذلك واصل المجلس نقاشه للعديد من القضايا ذات الصلة بمجمل المواضيع الاقتصادية والمالية .

حيث أكد نواب الشعب في مداولاتهم ضرورة أن تعمل الحكومة على تنفيذ ما ألتزمت به من توصيات أمام المجلس وفي محاضر الاجتماعات البرلمانية الحكومية المشتركة وفي مواعيدها المحددة .

كما أكد نواب الشعب ضرورة تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد وتوحيد الصف لمواجهة صلف وهمجية العدوان ومسئوليه وما يروج له في إعلامه المعادي .. لافتين إلى أن أهداف الإعلام المعادي ومروجيه لن تتحقق لهم إلا من خلال إثارة القلاقل والفتن وتغذية الصراع بين أبناء اليمن الواحد.

ودعت مداولات أعضاء مجلس النواب الجميع إلى التحلي باليقظة والحذر في إطار توحيد وتماسك الجبهة الداخلية لإفشال رهانات الأعداء والحفاظ على وحدة النسيج الاجتماعي لليمنيين وتعزيز الصمود والتصدي في وجه تحالف دول العدوان بقيادة السعودية.

وفي ذات السياق حث المجلس لجانه الدائمة على تفعيل دورها في إطار مهامها وصلاحياتها المنصوص عليها في لائحة المجلس الداخلية وسرعة إنجاز التقارير المحالة إليها للبت فيها أولا بأول .

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الأحد بمشيئة الله تعالى.

سبأ
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