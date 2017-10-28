ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 28 - أكتوبر - 2017 الساعة 05:48:34م
الرئيس الصماد يستقبل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والوفد المرافق له
استقبل الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والاستجابة الطارئة مارك لوكوك والوفد المرافق له الذي يزور اليمن حاليا.
ماتيس: استخدام كوريا الشمالية للسلاح النووي سيُواجه ''برد عسكري ضخم''
حذّر وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، الذي يزور كوريا الجنوبية، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، من رد عسكري ضخم ضد كوريا الشمالية إذا لجأت لاستخدام سلاح نووي.
إجتماع برئاسة نائب رئيس الوزراء لمناقشة تنظيم استيراد المشتقات النفطية
ناقش إجتماع بصنعاء اليوم برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية الدكتور حسين عبدالله مقبولي بحضور وزير المالية الدكتور صالح شعبان ووزير النقل زكريا الشامي تنظيم إستيراد وتجارة المشتقات النفطية..
شعب إب يهزم وحدة صنعاء ويحرز كأس أعياد الثورة لكرة السلة
أحرز فريق شعب إب كأس أعياد الثورة اليمنية المجيدة لكرة السلة إثر فوزه على ضيفه وحدة صنعاء بصعوبة 56 - 53 في المباراة التي جمعتهما في نادي الشعب بإب.
آخر الأخبار:
دوي إنفجار وسط العاصمة الصومالية مقديشو
يونايتد يفوز على توتنهام في الدوري الانجليزي لكرة القدم
الحكومة العراقية تعلن بدء اجتماعات لقيادات عسكرية للقوات الاتحادية والبشمركة
الاحتلال الاسرائيلي يعتقل شابا فلسطينيا في القدس المحتلة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
وزيرة حقوق الإنسان: متمسكون بحقنا في تشكيل لجنة تحقيق دولية
[28/أكتوبر/2017]
صنعاء-سبأ:
أكدت وزيرة حقوق الإنسان علياء فيصل عبد اللطيف أن تشكيل لجنة خبراء بدلا عن لجنة تحقيق دولية في جرائم العدوان لا يلبي مطالب الشعب اليمني في التحقيق في الإنتهاكات التي ارتكبت في اليمن.

وقالت الوزيرة علياء خلال لقائها اليوم مسئول ملف الشرق الأوسط وأفريقيا بالمفوضة السامية لحقوق الإنسان محمد النسور " نحن كوزارة حقوق إنسان متمسكين بمطلبنا وحقنا في تشكيل لجنة تحقيق دولية إلى جانب محكمة خاصة بانتهاكات العدوان وجرائمه بحق أبناء الشعب اليمني".

واعتبرت لجنة الخبراء التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في الدورة الـ 39 عبارة عن لجنة فنية مهمتها رصد إنتهاكات العدوان وليس التحقيق فيها.

من جانبه قال مسئول ملف الشرق الأوسط وأفريقيا بالمفوضية "هناك سوء فهم في قرار مجلس حقوق الإنسان الذي قضى بتشكيل لجنة خبراء على مستوى عالي من الكفاءة".. موضحا أن تشكيل لجنة الخبراء يعتبر تقدما وخطوة إلى الأمام في القضية اليمنية.

وأشار إلى أن اللقاء يأتي في إطار توضيح عمل فريق الخبراء الذي سيصاحبه طاقم فني يتضمن خبراء عسكريين وحقوقيون وقانونين.

وأكد أن لجنة الخبراء ستكون مستقلة وعملها التحقيق في كافة الجرائم والانتهاكات في اليمن .. مشيرا إلى أن لجنة الخبراء ستقوم برفع تقارير للمفوض السامي لحقوق الإنسان.

حضر اللقاء الممثل المقيم لمكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بصنعاء الدكتور العبيد أحمد العبيد ومدير مكتب مفوضية ليث العمود.

سبأ
  المزيد من (محلي)
التعليم الفني تعلن فتح باب المنافسة علي المقاعد المجانية بالمعاهد الفنية وكليات المجتمع
تدريب 24 متدربة في صناعة البخور والعطور بأمانة العاصمة
رئيس الوزراء يفتتح المعرض الدائم للكتاب لمؤسسة عبادي الوقفية للثقافة والعلوم
دورة خاصة بتعزيز المهارات القيادية والإدارية بذمار
وزير الخارجية يلتقي رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية السامية
مجلس النواب يؤكد ضرورة تضافر الجهود والعمل على توحيد الصفوف لمواجهة العدوان
النائب لبوزة يلتقي وزير الأشغال العامة والطرق
تشييع جثمان الشهيد إبراهيم عبد الله المؤيد بصعدة  
تسليم رئاسة هيئة التدريب والتأهيل لرئيس الهيئة الجديد العميد احمد جابر  
وكيل أمين عام الأمم المتحدة: لقد صدمني ما رأيته في اليمن

العدوان السعودي على اليمن
استشهاد مواطنين بغارتين لطيران العدوان على منطقة مران بصعدة
[28/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يواصل ارتكاب الجرائم بحق الشعب اليمني
[28/أكتوبر/2017]
الجبهة الجنوبية لمناهضة الاحتلال تؤكد أن جرائم الإمارات في الجنوب لن تسقط بالتقادم  
[27/أكتوبر/2017]
إستشهاد وإصابة خمسة مواطنين بغارات لطيران العدوان بصعدة
[27/أكتوبر/2017]
إستشهاد ثلاثة مواطنين بغارة لطيران العدوان بمديرية باقم بصعدة
[27/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by