محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزيرة حقوق الإنسان: متمسكون بحقنا في تشكيل لجنة تحقيق دولية صنعاء-سبأ:

أكدت وزيرة حقوق الإنسان علياء فيصل عبد اللطيف أن تشكيل لجنة خبراء بدلا عن لجنة تحقيق دولية في جرائم العدوان لا يلبي مطالب الشعب اليمني في التحقيق في الإنتهاكات التي ارتكبت في اليمن.



وقالت الوزيرة علياء خلال لقائها اليوم مسئول ملف الشرق الأوسط وأفريقيا بالمفوضة السامية لحقوق الإنسان محمد النسور " نحن كوزارة حقوق إنسان متمسكين بمطلبنا وحقنا في تشكيل لجنة تحقيق دولية إلى جانب محكمة خاصة بانتهاكات العدوان وجرائمه بحق أبناء الشعب اليمني".



واعتبرت لجنة الخبراء التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في الدورة الـ 39 عبارة عن لجنة فنية مهمتها رصد إنتهاكات العدوان وليس التحقيق فيها.



من جانبه قال مسئول ملف الشرق الأوسط وأفريقيا بالمفوضية "هناك سوء فهم في قرار مجلس حقوق الإنسان الذي قضى بتشكيل لجنة خبراء على مستوى عالي من الكفاءة".. موضحا أن تشكيل لجنة الخبراء يعتبر تقدما وخطوة إلى الأمام في القضية اليمنية.



وأشار إلى أن اللقاء يأتي في إطار توضيح عمل فريق الخبراء الذي سيصاحبه طاقم فني يتضمن خبراء عسكريين وحقوقيون وقانونين.



وأكد أن لجنة الخبراء ستكون مستقلة وعملها التحقيق في كافة الجرائم والانتهاكات في اليمن .. مشيرا إلى أن لجنة الخبراء ستقوم برفع تقارير للمفوض السامي لحقوق الإنسان.



حضر اللقاء الممثل المقيم لمكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بصنعاء الدكتور العبيد أحمد العبيد ومدير مكتب مفوضية ليث العمود.

سبأ [28/أكتوبر/2017]سبأ