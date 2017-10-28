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آخر تحديث: السبت، 28 - أكتوبر - 2017 الساعة 04:08:56م
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تشييع جثمان الشهيد إبراهيم عبد الله المؤيد بصعدة  
[28/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:
 شُيع اليوم بمحافظة صعدة في موكب جنائزي مهيب تقدمه النائب العام عبد العزيز البغدادي جثمان الشهيد إبراهيم عبد الله المؤيد الذي استشهد اثناء أداء الواجب الوطني والديني المقدس في الدفاع عن الوطن وحماية السيادة ومواجهة جحافل العدوان والمرتزقة في إطار معركة النفس الطويل بجبهات ما وراء الحدود.

     وخلال التشييع الذي جرى للشهيد بحضور والد الشهيد نائب وزير الخدمة المدنية عبد الله المؤيد ورئيس هيئة الاستخبارات اللواء عبدالله علي الحاكم ومدير دائرة التوجيه المعنوي العميد يحيى محمد المهدي وعدد من القيادات العسكرية والأمنية والشخصيات وزملاء وأقارب الشهيد وبعد أن قدم الجميع واجب العزاء والمواساة لوالد واسرة الشهيد أشاد المشيعون بمناقبه وسماته البطولية وما اجترحه من ادوار ومواقف في مواجهه جحافل العدوان والمرتزقة حتى ارتقى شهيدا ونال ما كان يتمناه.

وأكد المشيعون أن جرائم العدوان ومهما كانت وحشيتها لن تثني الشعب اليمني والقوات المسلحة واللجان الشعبية عن مواصلة أداء ادوارهم الوطنية و رفد جبهات المواجهة بالرجال والعتاد وتقديم الشهيد تلو الشهيد حتى تحقيق النصر.

وقد جرى التشييع للشهيد بعد الصلاة عليه في جامع الامام الهادي بمدينة صعدة ووري جثمانه الثرى في روضة الشهداء بال الصيفي بصعدة.

تغمد الله الشهيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان." إنا لله وإنا إليه راجعون".
سبأ
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