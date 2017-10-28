تسليم رئاسة هيئة التدريب والتأهيل لرئيس الهيئة الجديد العميد احمد جابر [28/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:

جرى اليوم بصنعاء استكمال إجراءات دور الاستلام والتسليم بين القائم باعمال رئيس هيئة التدريب والتأهيل رئيس هيئة العمليات اللواء الركن محمد المقداد والذي تم تكليفه بالقيام باعمال الهيئة عقب استشهاد رئيس الهيئة في الصالة الكبرى وبين رئيس الهيئة الجديد العميد احمد جابر الصيفي.



وخلال الحفل الذي جرى بحضور رئيس هيئة الإسناد اللوجستي اللواء علي محمد الكحلاني ومدير دائرة التوجيه المعنوي العميد يحيى محمد المهدي واللجنة المكلفة بالإشراف على دور الاستلام والتسليم برئاسة مدير دائرة العمليات الحربية العميد الركن إسماعيل عواض وبعد أن وقف الجميع دقيقة لقراءة الفاتحة على روح رئيس هيئة التدريب الشهيد اللواء الركن احمد ناجي مانع القى اللواء علي الكحلاني كلمة أشاد فيها بدور رئيس هيئة العمليات خلال عمله قائما باعمال هيئة التدريب الى جانب عمله ..معبرا عن تقدير واعتزاز قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة بالجهود الوطنية التي بذلها اللواء الركن احمد مانع واللواء محمد المقداد والذين تركا بصمات في جوانب التدريب والتأهيل خلال هذه المرحلة الحساسة.



وأوضح اللواء الكحلاني ان عمل هيئة التدريب ميداني ويتطلب جهود جبارة وعلى الجميع التعاون مع رئيس الهيئة الجديد وتوحيد وتنسيق الجهود في مواجهة العدوان.



كما القى رئيس هيئة العمليات كلمة أشار فيها الى ان هيئة التدريب تعتبر العمود الفقري لتعزيز الجاهزية القتالية وان التدريب النوعي يعيد الثقة للمقاتل بنفسه ويعزز من قدراته ومن جاهزية الوحدات لتنفيذ المهام.



وقال" المناصب القيادية تكليف وليس تشريف والتجديد فيها يعد فرصة للقيادات الشابة لتقديم خبراتها وجهودها بما يسهم في بناء الجيش وتعزيز مستوى الجاهزية".



وأضاف "مهامنا في القوات المسلحة من أقدس الواجبات ولابد من العمل بتكامل وعلى القائد ان يكون قدوة لمرؤوسيه في كافة الجوانب".



فيما القى رئيس هيئة التدريب الخلف كلمة أشاد فيها بالأدوار التي بذتها رئاسة هيئة التدريب السابقة وكافة الدوائر والشعب والإدارات التابعة لها خلال الفترة السابقة والذين عملوا كفريق عمل واحد في تنفيذ المهام المنوطة بهم متجاوزين الظروف العصيبة التي يمر بها الوطن جراء العدوان الغاشم.



واكد انه سيكون وبعون الله عند مستوى الأمانة والثقة وعند حسن ضن القيادة والشعب في العمل بمسئولية من اجل تدريب وتاهيل القوات المسلحة وتطويرها على أسس علمية حديثة وفقا لما تفرضه المسئولية الدينية والوطنية ومضاعفة الجهود في ميادين التدريب وبما يسهم في مواجهة العدوان الغاشم مهما كلف الثمن.



وفي نهاية الحفل تم تكريم رئيس هيئة التدريب الشهيد اللواء الركن احمد ناجي مانع ورئيس هيئة العمليات اللواء الركن محمد المقداد بدرعي وزارة الدفاع تكريماً وعرفاناً بأدوارهما الوطنية التي قدماها خلال رئاستها للهيئة.



حضر الحفل مدير دائرة التدريب العميد علي مجلي وعدد من مدراء الكليات والمعاهد والمدارس العسكرية.

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