استشهاد مواطنين بغارتين لطيران العدوان على منطقة مران بصعدة [28/أكتوبر/2017] صعدة - سبأ:

استشهد مواطنان اليوم بغارتين لطيران العدوان السعودي الأميركي الغاشم استهدفت منطقة مران بمديرية حيدان بمحافظة صعدة.



وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن غارتين على عزلة الجميمة بمنطقة مران ما أدى إلى استشهاد مواطنين واحداث اضراراً بالغة بالخط العام والمنازل المجاورة.



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارة اسفل منطقة مران ، بالإضافة إلى استهداف منطقتي ال الشيخ وال عمر بمديرية منبه الحدودية بقصف صاروخي ومدفعي سعودي خلف اضرارا في مزارع المواطنين وممتلكاتهم.

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