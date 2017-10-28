محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس المجلس السياسي الأعلى يستقبل رئيس الوزراء







استقبل الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم بحضور عضو المجلس مهدي المشاط، رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور.



جرى خلال اللقاء مناقشة الجوانب المتعلقة ببرنامج حكومة الإنقاذ الوطني خلال الفترة الماضية والسبل الكفيلة بتجاوز التحديات التي تعترض سير العمل في مختلف المستويات وخاصة في الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار.



وتطرق اللقاء إلى الأوضاع الإنسانية وجهود الحكومة في تخفيف الأعباء على كاهل المواطنين جراء تداعيات وآُثار العدوان والحصار المستمر منذ ما يقارب ثلاث سنوات وما يقابله ذلك من صمود في مختلف الاتجاهات.



وفي اللقاء أشاد رئيس المجلس السياسي الأعلى بالروح الوطنية والتعاطي المسئول لحكومة الإنقاذ الوطني في أداء مهامها الجسيمة في ظل إستمرار العدوان والحصار، والدور الذي تضطلع به في إيجاد حلول ومعالجات تكفل الحفاظ على الإقتصاد الوطني ومؤسسات الدولة.



وأكد دعم المجلس السياسي الأعلى للحكومة في التغلب على كافة التحديات وبما يكفل إنجاح مهامها خلال هذه المرحلة الحساسة والدقيقة لتحقيق تطلعات الشعب اليمني بما يوازي صموده الأسطوري وتضحياته في مواجهة العدوان والدفاع عن اليمن أرضا وإنسانا .

سبأ [28/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:سبأ