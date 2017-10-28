ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 28 - أكتوبر - 2017 الساعة 01:08:54م
الرئيس الصماد يستقبل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والوفد المرافق له
استقبل الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والاستجابة الطارئة مارك لوكوك والوفد المرافق له الذي يزور اليمن حاليا.
ماتيس: استخدام كوريا الشمالية للسلاح النووي سيُواجه بـ
حذّر وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، الذي يزور كوريا الجنوبية، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، من رد عسكري ضخم ضد كوريا الشمالية إذا لجأت لاستخدام سلاح نووي.
إستقرار أسعار النفط وخام برنت يتجاوز الـ 59 دولاراً للبرميل
إستقرت أسعار النفط اليوم الجمعة، فيما تجاوز سعر خام برنت الـ 59 دولاراً للبرميل بدعم من تصريحات بتمديد تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).
شعب إب يهزم وحدة صنعاء ويحرز كأس أعياد الثورة لكرة السلة
أحرز فريق شعب إب كأس أعياد الثورة اليمنية المجيدة لكرة السلة إثر فوزه على ضيفه وحدة صنعاء بصعوبة 56 - 53 في المباراة التي جمعتهما في نادي الشعب بإب.
آخر الأخبار:
رئيس المجلس السياسي الأعلى يستقبل رئيس الوزراء
الرئيس الصماد يلتقي هيئة رئاسة مجلس النواب
العثور على لوحة نادرة غير مكتملة لماري ملكة اسكتلندا
خسائر كبيرة للمرتزقة في عمليات متفرقة بالجوف
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
رئيس المجلس السياسي الأعلى يستقبل رئيس الوزراء
[28/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:



استقبل الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم بحضور عضو المجلس مهدي المشاط، رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور.

جرى خلال اللقاء مناقشة الجوانب المتعلقة ببرنامج حكومة الإنقاذ الوطني خلال الفترة الماضية والسبل الكفيلة بتجاوز التحديات التي تعترض سير العمل في مختلف المستويات وخاصة في الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار.

وتطرق اللقاء إلى الأوضاع الإنسانية وجهود الحكومة في تخفيف الأعباء على كاهل المواطنين جراء تداعيات وآُثار العدوان والحصار المستمر منذ ما يقارب ثلاث سنوات وما يقابله ذلك من صمود في مختلف الاتجاهات.

وفي اللقاء أشاد رئيس المجلس السياسي الأعلى بالروح الوطنية والتعاطي المسئول لحكومة الإنقاذ الوطني في أداء مهامها الجسيمة في ظل إستمرار العدوان والحصار، والدور الذي تضطلع به في إيجاد حلول ومعالجات تكفل الحفاظ على الإقتصاد الوطني ومؤسسات الدولة.

وأكد دعم المجلس السياسي الأعلى للحكومة في التغلب على كافة التحديات وبما يكفل إنجاح مهامها خلال هذه المرحلة الحساسة والدقيقة لتحقيق تطلعات الشعب اليمني بما يوازي صموده الأسطوري وتضحياته في مواجهة العدوان والدفاع عن اليمن أرضا وإنسانا .

سبأ
  المزيد من (محلي)
الرئيس الصماد يلتقي هيئة رئاسة مجلس النواب
الرئيس الصماد يستقبل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والوفد المرافق له
خسائر كبيرة للمرتزقة في عمليات متفرقة بالجوف
دك تجمعات مرتزقة العدوان وآلياتهم بمديرية صرواح في مأرب
مصرع عدد من المرتزقة في هجوم على مواقعهم في شبوة
إسقاط طائرة وإطلاق صاروخ بالستي على معسكر للعدو السعودي
طيران العدوان يواصل ارتكاب الجرائم بحق الشعب اليمني
ناطق الجيش يفند أكاذيب ناطق العدوان ويؤكد أن قاهر M2 أصاب هدف عسكري
هيئة مستشفى الثورة بالحديدة تثمن دعم شركة صوامع الغلال
قائد القوات الجوية: الطائرة التي تم إسقاطها تابعة للسعودية وإطالة العدوان لن يفيدها

العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يواصل ارتكاب الجرائم بحق الشعب اليمني
[28/أكتوبر/2017]
الجبهة الجنوبية لمناهضة الاحتلال تؤكد أن جرائم الإمارات في الجنوب لن تسقط بالتقادم  
[27/أكتوبر/2017]
إستشهاد وإصابة خمسة مواطنين بغارات لطيران العدوان بصعدة
[27/أكتوبر/2017]
إستشهاد ثلاثة مواطنين بغارة لطيران العدوان بمديرية باقم بصعدة
[27/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن 13 غارة على مناطق متفرقة بصعدة
[27/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by