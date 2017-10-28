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آخر تحديث: السبت، 28 - أكتوبر - 2017 الساعة 01:08:54م
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الرئيس الصماد يلتقي هيئة رئاسة مجلس النواب
[28/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:



التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم، بحضور نائب رئيس المجلس الدكتور قاسم لبوزة رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي ونائب رئيس المجلس عبدالسلام هشول.

جرى خلال اللقاء الذي حضره عضو مجلس النواب رئيس كتلة المؤتمر الشعبي العام عزام صلاح، استعراض الجوانب المتصلة بعمل المجلس وسير الأداء خلال الفترة الماضية فضلا عن الصعوبات التي تواجه العمل والسبل الكفيلة بتجاوزها ومعالجتها وفق الإمكانيات المتاحة.

وتطرق اللقاء إلى الأدوار الوطنية التي يضطلع بها مجلس النواب خلال المرحلة الراهنة في تعزيز جوانب التنسيق لمواجهة العدوان ومخططاته التي تستهدف الجبهة الداخلية بعد فشله على مدى أكثر من عامين ونصف في الجبهات العسكرية والحصار الإقتصادي وإغلاق المطارات.

وأشاد الرئيس الصماد بدور رئاسة مجلس النواب وأعضائه الوطنيين الذين تحملوا شرف الأمانة والمسؤولية التي منحها لهم الشعب اليمني وأعطاهم الثقة من خلال انتخابهم في البرلمان للدفاع عن قضاياه والمساهمة في تخفيف معاناته.

وأكد أهمية اضطلاع مجلس النواب وأعضائه بدورهم وواجبهم الوطني في تبني المعالجات الكفيلة بتجاوز التحديات التي يواجهها اليمن جراء استمرار العدوان والحصار .

من جانبه أشار رئيس مجلس النواب إلى الصعوبات التي تواجه عمل المجلس وأعضائه خلال المرحلة الراهنة وما قدمه ويقدمه الأعضاء من تضحيات في سبيل تجاوز تلك التحديات.

ولفت إلى الأمانة والمسؤولية التاريخية التي تحملها المجلس في ظل الأوضاع الحالية التي تمر بها البلاد وما يقدمه الشعب اليمني من تضحيات في مواجهة غطرسة العدوان ومخططاته الإجرامية في مختلف المحافظات.

سبأ
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