Femme yemenite regle un probleme de vegenance! [28//2017]



SABA, 28 Oct. (SABA)-Le problme de la vengeance est l'un des dfis les plus importants auxquels la socit ymnite est confronte.







Les pertes humaines et matrielles rsultant des conflits tribaux sont ajoutes la liste des obstacles au dveloppement dans l'un de pays arabes le plus pauvre. En l'absence d'une stratgie nationale globale pour faire face ces conflits et du phnomne de reprsailles qui en rsulte, les efforts individuels restent le seul moyen de traiter ce problme.







Faire un certain nombre d'organisations de la socit civile et des militants, des efforts pour lutter contre le phnomne des conflits tribaux et le phnomne de vengeance, mais presque le rle des femmes dans ces efforts est presque inexistante, cause des coutumes et traditions tribales locales qui caractrisent ces conflits et que les femmes n'accordent aucun rle dans la contribution la solution de ces conflits.



Pntration d'une femme et d'un activiste ymnite "Soumiah Al-Housam, du domaine des conflits tribaux au Ymen est un grand dveloppement au niveau de l'autonomisation des femmes et au niveau des efforts pour rsoudre ces conflits.



Cela est la premire tape de la participation des femmes ymnites dans les efforts de paix et de la rconciliation locale dans le pays dchir par des conflits politiques et sectaires, ainsi que les conflits tribaux.







La province de Hajjah, au nord-ouest du Ymen, est l'un des picentres du conflit tribal au Ymen. En 2000, un conflit tribal a clat entre les tribus de Bani Badr et de Beit al-Qaidi pour une parcelle de terrain.







À la fin de 2012, les victimes des deux parties avaient commenc tomber et le nombre de victimes des deux cts jusqu'en 2016 tait d'environ 60 morts.







L'impact du conflit n'a pas seulement t sur les pertes humaines mais sur la proprit prive, l'intrt public et le processus de dveloppement dans la rgion. Le conflit a galement entrav le mouvement des produits, la circulation des personnes vers leurs entreprises, et mme les tudiants et les tudiants leurs coles.



Selon gouvernorat d'Hajjah, Ali Al-Qaisi, le conflit qui a cot des autorits locales des millions de riyals dpenss sur les efforts de mdiation et de rconciliation, qui ne mnent quelque chose peu.







Des comits ont t forms aprs les comits, y compris trois comits de mdiation, qui comptaient parmi leurs membres des agents du gouvernorat, en plus de trois autres comits de scurit. Il a attribu l'chec de la mdiation ne pas traiter la racine du problme afin d'assurer le succs et la prennit de la solution , selon Al-Housam.







Le cl pour assurer la prennit de la solution selon Al-Houssam quitter l'option des parties en conflit en ce qui concerne le choix des solutions, ils sont finalement responsables de mette en uvre de tout accord , et de cette manire reflte les intrts des parties en conflit sont d'accord plus qu'elle reflte la volont des intermdiaires!







Activiste Hussam a dploy des efforts personnels et dress une carte du conflit et dtermin les membres et les organes qui peuvent jouer un rle positif, voire ngatif, dans le conflit.







Aprs avoir men des enqutes sur le terrain dans la zone touche sur des racines du conflit et ses causes et des visions contradictoires des parties pour rsoudre, Al-Housam a tabli un plan d'action comprend toutes les parties comme les autorits locales collectivits, les cheikhs pour assurer une solution durables.







les efforts d'Al-Housam a ralis l'accord de paix ont cess abouti tous les aspects du conflit et de retour la normale dans la rgion.



Grce ses efforts, l'activiste Al-Houssam a dmontr le potentiel et les capacits des femmes ymnites qui peuvent contribuer efficacement tous les domaines de la vie publique au Ymen.







Al-Houssam prvoit de faire plus de mdiation dans les diffrentes rgions du Ymen, dans la conviction que la paix ne peut pas substituable sans qu'elle a t construite dans les communauts locales d'abord".



AM