Femme yéménite réussit à régler problème de vengeance [28/أكتوبر/2017]



SANA'A, 28 Oct. (SABA)-Une femme active yéménite " Soumiah Al-Hosam" a réussi a régler un problème de vengeance et à établir la paix entre deux tribus au gouvernorat d'Hajjah.







La problème entre les deux tribus de Bayt Al-Qaidi et Bani Badr a causé de pertes économiques et des effets sur la vie de citoyens dans la zone.







