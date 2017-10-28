ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 28 - أكتوبر - 2017 الساعة 01:08:54م
الرئيس الصماد يستقبل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والوفد المرافق له
استقبل الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والاستجابة الطارئة مارك لوكوك والوفد المرافق له الذي يزور اليمن حاليا.
ماتيس: استخدام كوريا الشمالية للسلاح النووي سيُواجه بـ
حذّر وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، الذي يزور كوريا الجنوبية، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، من رد عسكري ضخم ضد كوريا الشمالية إذا لجأت لاستخدام سلاح نووي.
إستقرار أسعار النفط وخام برنت يتجاوز الـ 59 دولاراً للبرميل
إستقرت أسعار النفط اليوم الجمعة، فيما تجاوز سعر خام برنت الـ 59 دولاراً للبرميل بدعم من تصريحات بتمديد تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).
شعب إب يهزم وحدة صنعاء ويحرز كأس أعياد الثورة لكرة السلة
أحرز فريق شعب إب كأس أعياد الثورة اليمنية المجيدة لكرة السلة إثر فوزه على ضيفه وحدة صنعاء بصعوبة 56 - 53 في المباراة التي جمعتهما في نادي الشعب بإب.
آخر الأخبار:
رئيس المجلس السياسي الأعلى يستقبل رئيس الوزراء
الرئيس الصماد يلتقي هيئة رئاسة مجلس النواب
العثور على لوحة نادرة غير مكتملة لماري ملكة اسكتلندا
خسائر كبيرة للمرتزقة في عمليات متفرقة بالجوف
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  ثقافة
خطر الإصابة بعدم انتظام ضربات القلب يزيد مع تقدم العمر وزيادة الوزن
[28/أكتوبر/2017]
برلين – سبأ:
كشفت دراسة حديثة أن خطر الإصابة بعدم انتظام ضربات القلب يزيد كلما تقدم الإنسان في العمر أو أصيب بزيادة الوزن أو البدانة ليرتفع بعد سن الخمسين بالنسبة للرجال وسن الستين بالنسبة للنساء.

وراجع الباحثون بيانات نحو 80 ألف شخص تراوحت أعمارهم بين 24 عاما و97 عاما في أربع دراسات أوروبية. ولم يكن أحد من المشاركين يعاني من رجفان أذيني عندما انضموا للدراسات.

وبعد متابعة نصف المشاركين لمدة 13 عاما على الأقل وبعضهم لفترة وصلت إلى نحو 28 عاما وجد الباحثون أن 4.4 في المئة من النساء و6.4 من الرجال أصيبوا برجفان أذيني. وقال الباحثون في دورية (سيركليشن) إنه عند المقارنة بأشخاص لم يصابوا بالرجفان الأذيني زاد احتمال وفاة من أصيبوا بذلك ثلاث مرات خلال فترة الدراسة.

وقالت معدة الدراسة الطبيبة كريستينا ماجنوسن بمركز القلب الجامعي في هامبورج بألمانيا إن الوزن المفرط فسر معظم تزايد خطر الإصابة بالرجفان الأذيني.

وقالت ماجنوسن عبر البريد الإلكتروني ”زاد معدل الرجفان الأذيني بنسبة 31 في المئة عند الرجال و18 في المئة عند النساء مقابل كل عشرة أرطال زيادة (في الوزن)“.

وعند الإصابة بالرجفان الأذيني يرتجف الأذين بدلا من أن ينبض لنقل الدم بكفاءة.

ووجدت الدراسة أن عددا قليلا يصاب بالرجفان الأذيني قبل سن الخمسين.

وبحلول سن التسعين يصاب واحدا من بين كل أربعة رجال أو نساء بهذا الخلل.

ولا تؤدي زيادة الكوليسترول إلى خطر الإصابة بالرجفان الأذيني.

سبأ
  المزيد من (ثقافة)
العثور على لوحة نادرة غير مكتملة لماري ملكة اسكتلندا
وزير الثقافة يؤكد أن تواصل الفعاليات الثقافية يعكس مدى قوة اليمنيين في مواجهة العدوان
فيتامين د يساعد على الحد من الاصابة بمرض السكري
فيتامين د يساعد على الحد من الاصابة بمرض السكري
اليونسكو تمنح جائزة كارلوس خ فينلي لعلم الأحياء الدقيقة لعالمين من باكستان وبنغلادش
علماء روس يخترعون مولد فقاعات لصناعة زجاج الليزر
افتتاح معرض عبادي للكتاب في نادي بلقيس بصنعاء
العثور على حفريات في مباني عصرية شهيرة في اسبانيا للمرة الأولى
وزير الثقافة يوجه بتشكيل لجنة لصيانة وترميم واعادة تأهيل المتاحف
اختتام ورشة رسم حر للأطفال بصنعاء
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يواصل ارتكاب الجرائم بحق الشعب اليمني
[28/أكتوبر/2017]
الجبهة الجنوبية لمناهضة الاحتلال تؤكد أن جرائم الإمارات في الجنوب لن تسقط بالتقادم  
[27/أكتوبر/2017]
إستشهاد وإصابة خمسة مواطنين بغارات لطيران العدوان بصعدة
[27/أكتوبر/2017]
إستشهاد ثلاثة مواطنين بغارة لطيران العدوان بمديرية باقم بصعدة
[27/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن 13 غارة على مناطق متفرقة بصعدة
[27/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by