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آخر تحديث: السبت، 28 - أكتوبر - 2017 الساعة 11:45:48ص
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  رياضة
إيقاف العداء الجاميكي ليفرمور لمدة عامين بسبب المنشطات
[28/أكتوبر/2017]
كينجستون – سبأ:
اوقفت لجنة انضباط جاميكية مستقلة العداء جيسون ليفرمور الحاصل على برونزية سباق 200 متر في دورة ألعاب الكومنولث لمدة عامين بسبب مخالفة لوائح المنشطات.

وبدأ تطبيق العقوبة بأثر رجعي من فبراير الماضي وهو موعد إبلاغ ليفرمور بسقوطه في اختبار للمنشطات في 2016.

وقال كنت جامون رئيس اللجنة إنه وفقا للأدلة المقدمة في جلسة الاستماع في الشهر الماضي فإن اللجنة لم تقتنع بأن ليفرمور تعمد تناول المادتين من أجل تحسين الأداء لكنه أهمل في طلب استثناء طبي لتناولهما بناء على وصفة طبية.

واعترف العداء البالغ عمره 29 عاما في جلسة الاستماع أنه حصل على وصفة طبية تتضمن المواد المحظورة التي وجدت في عينته.

وفاز ليفرمور أيضا بذهبية سباق التتابع في ألعاب الكومنولث 2014 مع الفريق الجاميكي الذي كان يضم الشهير يوسين بولت أيضا.

سبأ
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