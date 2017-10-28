كندية تتلقى جائزة نوبل للسلام بالنيابة عن "حملة نزع السلاح النووي" [28/أكتوبر/2017] اوتاوا – سبأ :

أعلنت الكندية من أصل ياباني سيتسوكي تورلو البالغة من العمر 85 عاما والتي نجت من هجوم القنبلة النووية على هيروشيما عام 1945، وكرست بقية حياتها لنزع السلاح النووي أنها ستقوم بإستلام جائزة نوبل للسلام بالنيابة عن الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية .



وقالت تورلو في تصريحات اليوم لشبكة (سي تي في) الإخبارية الكندية أنها سوف تتوجه إلى النرويج لإستلام الجائزة في ديسمبر المقبل، داعية رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو إلى بذل المزيد من الجهد للقضاء على المخزون العالمي من الأسلحة النووية.



وكانت تورلو قد عملت بشكل وثيق مع الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية التي منحت جائزة نوبل للسلام هذا العام ولعبت دورا هاما بها منذ إنطلاقها في عام 2007 كما لعبت دورا هاما في الأمم المتحدة لتغيير المعاهدة التاريخية التي تمنع إستعمال السلاح النووي وقد منحتها الحكومة الكندية وسام الإستحقاق عام 2007 .



يذكر أن ترولو كانت تبلغ من العمر 13 عاما عندما ألقيت القنبلة النوية على هيروشيما وقد تزوجت من رجل كندي وأقامت أسرتها في مدينة تورونتو في خمسينات القرن الماضي.

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