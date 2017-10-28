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آخر تحديث: السبت، 28 - أكتوبر - 2017 الساعة 11:45:48ص
إسقاط طائرة وإطلاق صاروخ بالستي على معسكر للعدو السعودي
أسقطت الدفاعات الجوية بالجيش واللجان الشعبية طائرة للعدو في نهم ،وأطلقت القوة الصاروخية صاروخا بالستيا نوع قاهر2M على معسكر للجيش السعودي في نجران فيما دكت المدفعية تجمعات للجنود و المرتزقة .
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إسقاط طائرة وإطلاق صاروخ بالستي على معسكر للعدو السعودي
[28/أكتوبر/2017]
صنعاء - سبأ :
 أسقطت الدفاعات الجوية بالجيش واللجان الشعبية طائرة للعدو في نهم ،وأطلقت القوة الصاروخية صاروخا بالستيا نوع قاهر2M على معسكر للجيش السعودي في نجران فيما دكت المدفعية تجمعات للجنود و المرتزقة .

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ ) أن وحدة الدفاع الجوي بالجيش و اللجان الشعبية اسقطت طائرة مقاتلة للعدو نوع تايفون بصاروخ أرض جو في نهم شرق صنعاء .

فيما أطلقت القوة الصاروخية صاروخا بالستيا نوع قاهر2M على معسكر للجيش السعودي في منطقة بير عسكر بنجران استهدف تجمعات للجنود ومخازن التموين بالمعسكر، واستهدفت صلية صواريخ كاتيوشا تجمع لمرتزقة الجيش السعودي في معسكر القفال .

كما قصفت مدفعية الجيش واللجان تحصينات المرتزقة في الخشباء قبالة منفذ الخضراء،واستهدفت تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في موقع الشبكة ،وتم قنص جندي سعودي بالموقع نفسه .

وأشار المصدر إلى أن الجيش واللجان نفذوا عملية إغارة على مواقع التبة البيضاء وسلاطح سبقها قصف مدفعي وصاروخي مكثف وسقط خلالها عدد من القتلى و الجرحى من مرتزقة الجيش السعودي .

في عسير استهدفت المدفعية تجمع جنود سعوديين وآليات في رقابة اسعر والهنجر والزج ،وتجمعات آخرى في رقابة الزج وشرق الربوعة وغربها،كما قصفت تجمعات للمرتزقة قبالة منفذ علب ، وتم قنص جندي سعودي في مدينة الربوعة .

وقصفت المدفعية بيت المشقف وجبل جحفان في جيزان محققة إصابات مباشرة .

وأكد المصدر مصرع اثنين من المرتزقة في الجحملية و حمير بمحافظة تعز ،وقنص مرتزقين آخرين في موزع ،فيما استهدفت المدفعية تجمعا لقيادات المرتزقة في الصيار بمديرية الصلو .

في مأرب اشتعلت النيران في مواقع مرتزقة العدوان بوادي النوع بمديرية صرواح اثر استهدافها من الجيش واللجان الشعبية . وتم قنص مرتزق في منطقة مزوية بمديرية المتون في الجوف،وقنص آخر في طوال السادة بمديرية عسيلان في شبوة .

وحسب المصدر لقي أحد المرتزقة مصرعه بنيران وحدة القناصة جنوب كهبوب في لحج ، وتم اعطاب جرافة عسكرية شمال صحراء ميدي ،فيما استهدف قصف مدفعي مواقع المرتزقة بمطقة يعيس في الضالع .

سبأ
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