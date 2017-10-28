عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محكمة اميركية تسجن شابا اوزبكستانيا هدد بقتل اوباما 15 سنة واشنطن – سبأ :

قضت محكمة اميركية، الجمعة، بسجن شاب اوزبكستاني مقيم في نيويورك 15 سنة، لادانته بالتآمر لدعم عصابة الارهابية في سوريا والعراق.



ونشر عبد الرسول حسنوفيتش جورابويف رسالة على الإنترنت في اغسطس 2014 عرض فيها قتل الرئيس الأميركي آنذاك باراك اوباما أو تفجير منتجع كوني آيلاند في نيويورك إذا ما طلبت منه داعش ذلك.



واعتُقل جورابويف داخل منزله في حي بروكلين في مارس 2015، بعد شرائه تذكرة سفر إلى تركيا وتخطيطه للالتحاق بالجهاديين، وفق ما قال المحققون.



وجاء توقيف جورابويف في إطار مداهمات أمنية استهدفت اربعة من المشتبه بهم في تهم مرتبطة بالإرهاب، وقد أقرّ بذنبه في اغسطس 2015.

سبأ [28/أكتوبر/2017]سبأ