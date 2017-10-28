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آخر تحديث: السبت، 28 - أكتوبر - 2017 الساعة 11:45:48ص
إسقاط طائرة وإطلاق صاروخ بالستي على معسكر للعدو السعودي
أسقطت الدفاعات الجوية بالجيش واللجان الشعبية طائرة للعدو في نهم ،وأطلقت القوة الصاروخية صاروخا بالستيا نوع قاهر2M على معسكر للجيش السعودي في نجران فيما دكت المدفعية تجمعات للجنود و المرتزقة .
ماتيس: استخدام كوريا الشمالية للسلاح النووي سيُواجه بـ"رد عسكري ضخم"
حذّر وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، الذي يزور كوريا الجنوبية، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، من رد عسكري ضخم ضد كوريا الشمالية إذا لجأت لاستخدام سلاح نووي.
إستقرار أسعار النفط وخام برنت يتجاوز الـ 59 دولاراً للبرميل
إستقرت أسعار النفط اليوم الجمعة، فيما تجاوز سعر خام برنت الـ 59 دولاراً للبرميل بدعم من تصريحات بتمديد تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).
شعب إب يهزم وحدة صنعاء ويحرز كأس أعياد الثورة لكرة السلة
أحرز فريق شعب إب كأس أعياد الثورة اليمنية المجيدة لكرة السلة إثر فوزه على ضيفه وحدة صنعاء بصعوبة 56 - 53 في المباراة التي جمعتهما في نادي الشعب بإب.
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محكمة اميركية تسجن شابا اوزبكستانيا هدد بقتل اوباما 15 سنة
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محكمة اميركية تسجن شابا اوزبكستانيا هدد بقتل اوباما 15 سنة
[28/أكتوبر/2017]
واشنطن – سبأ :
قضت محكمة اميركية، الجمعة، بسجن شاب اوزبكستاني مقيم في نيويورك 15 سنة، لادانته بالتآمر لدعم عصابة الارهابية في سوريا والعراق.

ونشر عبد الرسول حسنوفيتش جورابويف رسالة على الإنترنت في اغسطس 2014 عرض فيها قتل الرئيس الأميركي آنذاك باراك اوباما أو تفجير منتجع كوني آيلاند في نيويورك إذا ما طلبت منه داعش ذلك.

واعتُقل جورابويف داخل منزله في حي بروكلين في مارس 2015، بعد شرائه تذكرة سفر إلى تركيا وتخطيطه للالتحاق بالجهاديين، وفق ما قال المحققون.

وجاء توقيف جورابويف في إطار مداهمات أمنية استهدفت اربعة من المشتبه بهم في تهم مرتبطة بالإرهاب، وقد أقرّ بذنبه في اغسطس 2015.

سبأ
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