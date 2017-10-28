محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل طيران العدوان يواصل ارتكاب الجرائم بحق الشعب اليمني صنعاء - سبأ :

واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي ارتكاب الجرائم بحق الشعب اليمني ما أدى إلى استشهاد وإصابة ثمانية مواطنين خلال الساعات الماضية .



وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن غارة على منزل في مديرية باقم بمحافظة صعدة ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين ، واستهدف بثلاث غارات الخط العام بمنطقة آل عمار في مديرية الصفراء أسفرت عن استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة اثنين آخرين .



وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن في صعدة أيضاً غارتين على منطقة مندبة بمديرية باقم و ثلاث غارات على منطقة الفرع بمديرية كتاف و أربع غارات على مديرية شدا الحدودية التي تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي سعودي .



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارتين على مديرية موزع بمحافظة تعز و غارة على جبل السديس في نجران .

سبأ [28/أكتوبر/2017]سبأ