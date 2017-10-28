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آخر تحديث: السبت، 28 - أكتوبر - 2017 الساعة 11:45:48ص
إسقاط طائرة وإطلاق صاروخ بالستي على معسكر للعدو السعودي
أسقطت الدفاعات الجوية بالجيش واللجان الشعبية طائرة للعدو في نهم ،وأطلقت القوة الصاروخية صاروخا بالستيا نوع قاهر2M على معسكر للجيش السعودي في نجران فيما دكت المدفعية تجمعات للجنود و المرتزقة .
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  محلي
طيران العدوان يواصل ارتكاب الجرائم بحق الشعب اليمني
[28/أكتوبر/2017]
صنعاء - سبأ :
واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي ارتكاب الجرائم بحق الشعب اليمني ما أدى إلى استشهاد وإصابة ثمانية مواطنين خلال الساعات الماضية .

وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن غارة على منزل في مديرية باقم بمحافظة صعدة ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين ، واستهدف بثلاث غارات الخط العام بمنطقة آل عمار في مديرية الصفراء أسفرت عن استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة اثنين آخرين .

وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن في صعدة أيضاً غارتين على منطقة مندبة بمديرية باقم و ثلاث غارات على منطقة الفرع بمديرية كتاف و أربع غارات على مديرية شدا الحدودية التي تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي سعودي .

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارتين على مديرية موزع بمحافظة تعز و غارة على جبل السديس في نجران .

سبأ
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