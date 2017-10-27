ناطق الجيش يفند أكاذيب ناطق العدوان ويؤكد أن قاهر M2 أصاب هدف عسكري [27/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:

أكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن شرف غالب لقمان، أن الصاروخ قاهر M2 الباليستي الذي أطلقته فجر اليوم القوة الصاروخية على معسكر للجيش السعودي في منطقة بير عسكر بنجران أصاب هدفه بدقة.



وأشار العميد لقمان في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن تصريحات ناطق العدوان المالكي بخصوص ادعائه أن الصاروخ استهداف مجمع سكني في نجران عارية عن الصحة.. مؤكدا أن الصاروخ استهدف معسكر يحوي غرفة المعلومات المركزية للمنطقة الجنوبية الشرقية للعدو وتحتوي على البث المباشر لطائرات الاستطلاع .



وقال" استمرت المراقبة من قبلنا إلى أن قام العدو بإنشاء مخازن أسلحة وإمداد وتموين خلفية الجبهة، وكان يعتقد بأننا لا نراقب تحركاته ونرصد مواقعه".



كما أكد العميد لقمان أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية وكانت الضربة مفاجئة وقاصمة للعدو، وفشلت صواريخ الباتريوت كالعادة من اعتراض الصاروخ.



وقال" من هول الصدمة وحجم الخسارة لجأ ناطق العدوان إلى الكذب بأنه مجمع سكني بالرغم من أنه لا يوجد في محيط المعسكر أحياء سكنية أو مدنيين، كما أننا واثقون أن صواريخنا مسددة بتسديد الله وكذلك تكتيكياً".

سبأ