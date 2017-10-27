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آخر تحديث: الجمعة، 27 - أكتوبر - 2017 الساعة 10:58:36م
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  محلي
هيئة مستشفى الثورة بالحديدة تثمن دعم شركة صوامع الغلال
[27/أكتوبر/2017] الحديدة - سبأ:
  ثمن مجلس إدارة هيئة مستشفى الثورة العام بالحديدة دعم الشركة العربية لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق المستمر للهيئة.

وأشاد رئيس هيئة مستشفى الثورة العام بالحديدة في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بدور شركة صوامع الغلال ممثلة برئيس مجلس الإدارة يحيى سهيل ودعمها المتواصل للهيئة والذي كان له الأثر الإيجابي في إستمرار العمل بالمستشفى وتخفيف معاناة المرضى.

وعبر عن الشكر لدعمها للمستشفى بخمسة آلاف لتر من مادة الديزل لمواجهة إنقطاع التيار الكهربائي عبر الخط الساخن منذ أكثر من ثلاثة أشهر جراء إستمرار العدوان والحصار.

وأكد أن هذا الدعم سيسهم في إستمرار خدمات الهيئة الطبية للمرضى من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.
سبأ
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