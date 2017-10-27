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آخر تحديث: الجمعة، 27 - أكتوبر - 2017 الساعة 09:23:43م
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  محلي
قائد القوات الجوية: الطائرة التي تم إسقاطها تابعة للسعودية وإطالة العدوان لن يفيدها
[27/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:
أكد قائد القوات الجوية اللواء إبراهيم الشامي أن الطائرة الحربية التي أسقطتها الدفاعات الجوية اليوم في نهم تابعة لسلاح الجو السعودي.

وأوضح قائد القوات الجوية في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن إسقاط الطائرة الحربية نوع تايفون التابعة للسعودية جاء بعد ساعات من تصريحات بن سلمان.. مؤكداً أن إطالة أمد العدوان على اليمن لن يفيد المملكة.

وأكد أن المعادلة في السماء على وشك أن تتغير ، ووعود قيادة الثورة يجب أن يأخذها العدو على محمل الجد.

وقال قائد القوات الجوية" نمتلك كفاءات يمنية لتطوير الدفاعات الجوية، ومستعدون لمفاجآت مادام العدوان مستمر".
سبأ
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