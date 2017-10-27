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آخر تحديث: الجمعة، 27 - أكتوبر - 2017 الساعة 09:23:43م
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الجبهة الجنوبية لمناهضة الاحتلال تؤكد أن جرائم الإمارات في الجنوب لن تسقط بالتقادم  
[27/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:
أكد مصدر في الجبهة الوطنية لأبناء المحافظات الجنوبية لمناهضة الغزو والاحتلال، أن الجبهة ترصد كافة الأعمال الإجرامية التي ترتكبها دول العدوان بحق أبناء الجنوب في مختلف السجون السرية التي أنشأتها الإمارات خلال الفترة الماضية.

وأشار المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن دول العدوان وفي مقدمتها الإمارات أنشأت في الجنوب 17سجناً سرياً في ظل صمت الأمم المتحدة على جرائم التعذيب التي تمارسها دول الاحتلال الجديد بحق الآلاف من المواطنين هناك.

وقال : " إن الجبهة ترصد كافة الأعمال الإجرامية والقائمين عليها الذين تحولوا إلى عبيد للمحتل الأجنبي".. مؤكداً أن تلك الجرائم لن تسقط بالتقادم ولن يفلت مرتكبوها من العقاب عاجلا أم آجلا.

وأوضحت الجبهة الوطنية لأبناء المحافظات الجنوبية أن ما يحدث في سجن معسكر بئر فضل بعدن عمل إجرامي شنيع يستدعي وقوف كافة أحرار الجنوب صفا واحداً لإيقاف تلك الانتهاكات ومواجهة المحتل بقوة وإصرار حتى تحرير المحافظات المحتلة من دنس الغزاة.

وبينت أن ما يحدث في سجن بئر أحمد في مدينة عدن من تعذيب بأساليب وحشية وصلت إلى حد التمثيل والعبث بالجسد، يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان ويتنافى مع كل الأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية.

وتوعدت الجبهة الوطنية لأبناء المحافظات الجنوبية قوى الاحتلال الإماراتي بالرد على تلك الجرائم بالطرق المناسبة وفي الوقت المناسب.

وأكدت أن الأعمال الإجرامية التي تمارسها قوات الاحتلال الإماراتي بحق أبناء اليمن سترتد غضباً وناراً عليها بل وأنها فتحت على نفسها أبوابا لا قدرة لها على صدها.
سبأ
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