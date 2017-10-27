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آخر تحديث: الجمعة، 27 - أكتوبر - 2017 الساعة 09:23:43م
ناطق القوات المسلحة يؤكد استعادة الجيش واللجان السيطرة والتحكم بمسرح العمليات
أكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن شرف غالب لقمان، أن استراتيجية العدوان السعودي الأمريكي وتكتيكاته العسكرية لم تحقق أهدافه في السيطرة والهيمنة على اليمن.
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ناطق القوات المسلحة يؤكد استعادة الجيش واللجان السيطرة والتحكم بمسرح العمليات
[27/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:
أكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن شرف غالب لقمان، أن استراتيجية العدوان السعودي الأمريكي وتكتيكاته العسكرية لم تحقق أهدافه في السيطرة والهيمنة على اليمن.

وقال العميد لقمان لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) "إن تصريحات ولى عهد السعودي الأخيرة تكشف بوضوح مدى خوف وقلق قيادة المملكة من الهزيمة العسكرية في حربها العبثية ضد اليمن".

وأضاف " إن تلك التصريحات محاولة يائسة لإنقاذ المملكة من الرد اليمني المتصاعد الذي يقترب من الحسم في ظل تراجع قوات العدو السعودي في عمق أراضيها".

 ولفت إلى أن خطط واستراتيجية الجيش واللجان الشعبية وتكتيكاتهم العسكرية باتت بنجاحها المتوالي تشكل خطرا محدقا بالعدو.

وأوضح أن الضربات المضادة المسددة بدقة عالية ضد مواقع وتحصينات ومخازن العدو العسكرية في العمق السعودي فتحت ثغرات في خطوط دفاعاته ومكنت الجيش واللجان الشعبية من السيطرة والتحكم في مسرح العمليات.

 وبين العميد لقمان أن المعارك التي يخوضها بواسل الجيش واللجان الشعبية دفاعا عن الوطن سيحتاج خبراء المعارك العسكرية في العالم إلى وقت طويل للتعاطي معها وفهم تفاصيلها كونها تمثل منهجية ومنطق جديد للتفوق العسكري لا يشكل فيها فارق التسليح الأهمية الأولى.
سبأ
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