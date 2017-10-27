رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل فريق النهاري يتوج بكأس أعياد الثورة اليمنية بالحديدة الحديدة-سبأ:

توج فريق النهاري لكرة القدم بمديرية باجل بكأس أعياد الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر بفوزه في المباراة النهائية على فريق خالد عايش بهدف وحيد للبطولة التي نظمها مكتب الشباب والرياضة بالمديرية.



وفي ختام البطولة كرم وكيل محافظة الحديدة لشؤون الشباب والرياضة صدام ناصر آل راشد ومدير مكتب الشباب والرياضة بالحديدة خالد شامي ومدير عام مديرية باجل عبد اللطيف المؤيد فريق النهاري بكأس البطولة والميداليات .



كما تم تكريم الفائزين بالماراثون المفتوح الذي شارك فيه أكثر من 70 مشاركا من الكبار والصغار، نال المركز الأول فخري حسن سالم وحل ثانيا محمد عبده الشريف وجاء في المركز الثالث حاتم بالليل.



حضر التكريم مدير فرع مكتب الشباب والرياضة في باجل عبد الكريم العيسى.

سبأ [27/أكتوبر/2017]سبأ