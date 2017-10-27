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آخر تحديث: الجمعة، 27 - أكتوبر - 2017 الساعة 08:30:33م
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  محلي
رئيس الوزراء يعزي في وفاة الشيخ عبد الله بن معيلي
[27/أكتوبر/2017]
صنعاء -سبأ:
عبر رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، عن تعازيه الحارة وأعضاء مجلس الوزراء، لوزير النفط والمعادن ذياب محسن بن معيلي في وفاة عمه الشيخ المناضل عبدالله بن علي بن معيلي عضو مجلس النواب، بعد حياة حافلة بالنضال والبذل والعطاء في خدمة الوطن.

وعبر رئيس الوزراء في البرقية عن تعازيه وعظيم مواساته للوزير ذياب والشيخ محسن بن علي بن معيلي والشيخ علي عبدالله بن معيلي وإخوانه وكافة آل معيلي بمحافظة مأرب، بهذا المصاب.

ونوه رئيس الوزراء بالدور النضالي والوطني للفقيد في الدفاع عن الثورة والنظام الجمهوري ومواقفه الوطنية المشهودة في إطار العمل النيابي علاوة على جهوده الاجتماعية في إصلاح ذات البين.

وأكد أن الوطن خسر برحيل الشيخ عبد الله بن معيلي، شخصية وطنية وبرلمانية كان لها حضورها المؤثر في مسيرة النضال والعطاء الوطني.. سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم الجميع الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنا إليه راجعون ".

سبأ
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