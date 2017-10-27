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آخر تحديث: الجمعة، 27 - أكتوبر - 2017 الساعة 08:30:33م
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مجلس الشيوخ الإسباني يقرر وضع اقليم كاتالونيا تحت وصاية الحكومة
[27/أكتوبر/2017]
مدريد – سبأ :
أجاز مجلس الشيوخ الإسباني اليوم الجمعة وضع اقليم كاتالونيا تحت وصاية الحكومة بعيد إعلان برلمان الاقليم الانفصال عن اسبانيا في قطيعة غير مسبوقة وبعد أزمة سياسية حادة.

ودعا رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي إلى جلسة طارئة في الساعة 16,00 بتوقيت غرينتش إلى الرد على اعلان برلمان الاقليم الانفصال .

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية انه تم تبني قرار البرلمان بتأييد 70 عضواً واعتراض 10 وامتناع اثنين عن التصويت.

وسجلت أسهم مصارف كاتالونيا هبوطا إضافيا الجمعة في بورصة مدريد بعد إعلان برلمان الإقليم الاستقلال وبلغت خسائر ثالث مصرف إسباني (كايشابنك) نسبة 5 بالمائة.

وفي أول رد فعل أوروبي على قرار برلمان كاتالونيا إعلان الانفصال، أكد رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أن اسبانيا "ستبقى المحاور الوحيد" للتكتل .

وكتب عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) ان "لا شيء تغير بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي. ستبقى إسبانيا المحاور الوحيد لنا".

سبأ
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