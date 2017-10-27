ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الجمعة، 27 - أكتوبر - 2017 الساعة 08:30:33م
عاجل.. الدفاعات الجوية تسقط طائرة حربية لتحالف العدوان في سماء نهم
أسقطت الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية اليوم طائرة حربية لتحالف العدوان السعودي الأمريكي.
روسيا تعلن بدء مناورات لقواتها الاستراتيجية بإشراف الرئيس بوتين
أعلنت روسيا عن بدء مناورات لقواتها الاستراتيجية تحت أشراف الرئيس فلاديمير بوتين الذي يشغل منصب القائد العام الأعلى للقوات المسلحة الروسية .
إستقرار أسعار النفط وخام برنت يتجاوز الـ 59 دولاراً للبرميل
إستقرت أسعار النفط اليوم الجمعة، فيما تجاوز سعر خام برنت الـ 59 دولاراً للبرميل بدعم من تصريحات بتمديد تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).
شعب إب يهزم وحدة صنعاء ويحرز كأس أعياد الثورة لكرة السلة
أحرز فريق شعب إب كأس أعياد الثورة اليمنية المجيدة لكرة السلة إثر فوزه على ضيفه وحدة صنعاء بصعوبة 56 - 53 في المباراة التي جمعتهما في نادي الشعب بإب.
آخر الأخبار:
وزير المياه: فرق الكلورة تواصل أعمالها وتم استهداف أكثر من 517 ألف منزلا
إستشهاد وإصابة خمسة مواطنين بغارات لطيران العدوان بصعدة
وزير الأشغال يتفقد سير العمل بعدد من مشاريع صيانة وإعادة تأهيل الطرق والجسور
فريق النهاري يتوج بكأس أعياد الثورة اليمنية بالحديدة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
بريطانيا : نعتقد ان كوريا الشمالية مسئولة عن هجوم (واناكراي) الإلكتروني
[27/أكتوبر/2017]
لندن – سبأ :
أعلنت بريطانيا اليوم الجمعة إنها تعتقد أن كوريا الشمالية المسئولة عن هجوم (واناكراي) الإلكتروني الذي وقع في مايو وأدى لتوقف أنشطة تجارية واقتصادية وخدمات حكومية في مناطق مختلفة من العالم .

وقال وزير الأمن بن والاس في تصريحات نقلتها هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) إن بريطانيا تعتقد بشدة أن الهجوم الذي كان يستهدف جمع مبالغ مالية من الجهات المتضررة جاء من دولة أجنبية.

واضاف ان "كوريا الشمالية هي الدولة التي نعتقد أنها متورطة في الهجوم على أنظمتنا والذي اجتاح العالم".

وتابع انه "لا يمكنني بالقطع الخوض في المعلومات المخابراتية بالتفصيل لكن هناك اعتقاداً واسعاً لدينا وفي عدد من الدول أن كوريا الشمالية لعبت هذا الدور".

وأصاب هجوم (واناكراي) أكثر من 300 ألف جهاز كمبيوتر في 150 دولة خلال بضعة أيام وطلب منفذوه من ضحاياهم دفع مبالغ تبدأ من 300 دولار ليتمكنوا من استخدام أجهزتهم مرة أخرى.

وسرعان ما توصل الباحثون في مجال الأمن الإلكتروني إلى صلة محتملة بكوريا الشمالية.

وأفاد تقرير لهيئة المحاسبة العامة في بريطانيا اليوم الجمعة بأن الهجوم الإلكتروني أثر على أكثر من ثلث المؤسسات التابعة لهيئة الصحة العامة في انجلترا وعلى ما يقدر بنحو 19 ألف موعد المسجلة تأثرت بالهجوم الإلكتروني.

وقال التقرير إن هجوم (واناكراي) كان غير معقد نسبياً وكان من الممكن تفاديه لو أن هيئة الصحة اتبعت النقاط الأساسية في أمن تكنولوجيا المعلومات.

وأضاف أن أياً من منظمات هيئة الصحة العامة التي تعرضت للهجوم لم تدفع فدى، لكن الحكومة لا تعرف تحديداً كم خسرت الهيئة بسببه.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
مجلس الشيوخ الإسباني يقرر وضع اقليم كاتالونيا تحت وصاية الحكومة
وزارة الدفاع الافغانية تعلن مصرع 95 مسلحاً خلال العمليات العسكرية الاخيرة
وزير الدفاع الأمريكي يؤكد عدم سعي بلاده لحرب في شبه الجزيرة الكورية
إصابة ستة أشخاص في انفجار بأحد قطارات مقاطعة بلوشيستان جنوب غرب باكستان
إعلان التوصل لاتفاق لوقف اطلاق النار بين القوات العراقية وقوات البيشمركة
روسيا تعلن بدء مناورات لقواتها الاستراتيجية بإشراف الرئيس بوتين
القضاء الفرنسي يحكم على نائب رئيس غينيا الاستوائية بالسجن ثلاث سنوات
الخارجية الكازاخية جميع أطراف الحوار السوري أكدت مشاركتها المحادثات القادمة
الأمم المتحدة تحذر من نقص الغذاء في الغوطة الشرقية وسط سورية
الداخلية المصرية تعلن مقتل 13 مسلحاً في الصحراء الغربية
العدوان السعودي على اليمن
إستشهاد وإصابة خمسة مواطنين بغارات لطيران العدوان بصعدة
[27/أكتوبر/2017]
إستشهاد ثلاثة مواطنين بغارة لطيران العدوان بمديرية باقم بصعدة
[27/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن 13 غارة على مناطق متفرقة بصعدة
[27/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يواصل غاراته على المحافظات
[27/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن أربع غارات على حريب نهم غرب مأرب
[26/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by