عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بريطانيا : نعتقد ان كوريا الشمالية مسئولة عن هجوم (واناكراي) الإلكتروني لندن – سبأ :

أعلنت بريطانيا اليوم الجمعة إنها تعتقد أن كوريا الشمالية المسئولة عن هجوم (واناكراي) الإلكتروني الذي وقع في مايو وأدى لتوقف أنشطة تجارية واقتصادية وخدمات حكومية في مناطق مختلفة من العالم .



وقال وزير الأمن بن والاس في تصريحات نقلتها هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) إن بريطانيا تعتقد بشدة أن الهجوم الذي كان يستهدف جمع مبالغ مالية من الجهات المتضررة جاء من دولة أجنبية.



واضاف ان "كوريا الشمالية هي الدولة التي نعتقد أنها متورطة في الهجوم على أنظمتنا والذي اجتاح العالم".



وتابع انه "لا يمكنني بالقطع الخوض في المعلومات المخابراتية بالتفصيل لكن هناك اعتقاداً واسعاً لدينا وفي عدد من الدول أن كوريا الشمالية لعبت هذا الدور".



وأصاب هجوم (واناكراي) أكثر من 300 ألف جهاز كمبيوتر في 150 دولة خلال بضعة أيام وطلب منفذوه من ضحاياهم دفع مبالغ تبدأ من 300 دولار ليتمكنوا من استخدام أجهزتهم مرة أخرى.



وسرعان ما توصل الباحثون في مجال الأمن الإلكتروني إلى صلة محتملة بكوريا الشمالية.



وأفاد تقرير لهيئة المحاسبة العامة في بريطانيا اليوم الجمعة بأن الهجوم الإلكتروني أثر على أكثر من ثلث المؤسسات التابعة لهيئة الصحة العامة في انجلترا وعلى ما يقدر بنحو 19 ألف موعد المسجلة تأثرت بالهجوم الإلكتروني.



وقال التقرير إن هجوم (واناكراي) كان غير معقد نسبياً وكان من الممكن تفاديه لو أن هيئة الصحة اتبعت النقاط الأساسية في أمن تكنولوجيا المعلومات.



وأضاف أن أياً من منظمات هيئة الصحة العامة التي تعرضت للهجوم لم تدفع فدى، لكن الحكومة لا تعرف تحديداً كم خسرت الهيئة بسببه.

سبأ [27/أكتوبر/2017]سبأ