رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل شعب إب يهزم وحدة صنعاء ويحرز كأس أعياد الثورة لكرة السلة إب-سبأ:

أحرز فريق شعب إب كأس أعياد الثورة اليمنية المجيدة لكرة السلة إثر فوزه على ضيفه وحدة صنعاء بصعوبة 56 - 53 في المباراة التي جمعتهما في نادي الشعب بإب.



وجرت المباراة باعتبارها مرحلة الذهاب على كأس أعياد الثورة وذلك في إطار التوأمة بين الناديين العريقين شعب إب ووحدة صنعاء على أن تقام مباراة الإياب في وقت لاحق بأمانة العاصمة.



وشهدت المباراة ندية وحماس بين لاعبي الفريقين، وحسم الشعب الفترتين الأولى والثانية 19 – 14 و15 – 12، فيما حسم الوحدة الفترة الثالثة 16 – 11، قبل أن يعود أصحاب الأرض ويحسم الفترة الرابعة 11 – 10.



وعقب المباراة جرى تكريم فريق شعب إب بكأس أعياد الثورة اليمنية لكرة السلة.

سبأ [27/أكتوبر/2017]سبأ