ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الجمعة، 27 - أكتوبر - 2017 الساعة 07:04:08م
صاروخ باليستي يدك معسكر سعودي في نجران 
أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية فجر اليوم صاروخ باليستي نوع قاهر M2 على معسكر سعودي في نجران.
روسيا تعلن بدء مناورات لقواتها الاستراتيجية بإشراف الرئيس بوتين
أعلنت روسيا عن بدء مناورات لقواتها الاستراتيجية تحت أشراف الرئيس فلاديمير بوتين الذي يشغل منصب القائد العام الأعلى للقوات المسلحة الروسية .
إستقرار أسعار النفط وخام برنت يتجاوز الـ 59 دولاراً للبرميل
إستقرت أسعار النفط اليوم الجمعة، فيما تجاوز سعر خام برنت الـ 59 دولاراً للبرميل بدعم من تصريحات بتمديد تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).
الفيفا يعلن عن رفع جوائز المنتخبات في مونديال روسيا إلى 400 مليون دولار
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الجمعة عن ارتفاع جوائز المنتخبات الـ32 المشاركة في كأس العالم 2018م لكرة القدم في روسيا الى 400 مليون دولار، بزيادة قدرها 12 بالمائة عن نسخة 2014م الأخيرة.
آخر الأخبار:
شعب إب يهزم وحدة صنعاء ويحرز كأس أعياد الثورة لكرة السلة
إعطاب جرافة عسكرية لمرتزقة العدوان بصحراء ميدي
إختتام البطولة المفتوحة للتايكواندو بمحافظة إب
قصف مدفعي يستهدف تجمعا لقيادات المرتزقة بمديرية الصلو بتعز
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  رياضة
شعب إب يهزم وحدة صنعاء ويحرز كأس أعياد الثورة لكرة السلة
[27/أكتوبر/2017]
إب-سبأ:
أحرز فريق شعب إب كأس أعياد الثورة اليمنية المجيدة لكرة السلة إثر فوزه على ضيفه وحدة صنعاء بصعوبة 56 - 53 في المباراة التي جمعتهما في نادي الشعب بإب.

وجرت المباراة باعتبارها مرحلة الذهاب على كأس أعياد الثورة وذلك في إطار التوأمة بين الناديين العريقين شعب إب ووحدة صنعاء على أن تقام مباراة الإياب في وقت لاحق بأمانة العاصمة.

وشهدت المباراة ندية وحماس بين لاعبي الفريقين، وحسم الشعب الفترتين الأولى والثانية 19 – 14 و15 – 12، فيما حسم الوحدة الفترة الثالثة 16 – 11، قبل أن يعود أصحاب الأرض ويحسم الفترة الرابعة 11 – 10.

وعقب المباراة جرى تكريم فريق شعب إب بكأس أعياد الثورة اليمنية لكرة السلة.

سبأ
  المزيد من (رياضة)
إختتام البطولة المفتوحة للتايكواندو بمحافظة إب
مانشستر يونايتد يستضيف توتنهام غداً ضمن المرحلة الـ 10 من الدوري الإنجليزي
الفيفا يعلن عن رفع جوائز المنتخبات في مونديال روسيا إلى 400 مليون دولار
فوز ليكرز على ويزاردز في دوري السلة الامريكي
اللاتفية أوستابنكو تودع البطولة الختامية للتنس بالفوز على بليسكوفا
كأس ألمانيا..ضربات الحظ تدير ظهرها لصمود لايبزيج وتبتسم للباير
نابولي يستعيد الصدارة في الدوري الإيطالي لكرة القدم
إنجلترا تقصي البرازيل وتمضي لنهائي كأس العالم تحت 17 عاما
روسيا تقرر رفع ميزانية التحضير لنهائيات كأس العالم 2018م إلى 11 مليار دولار
توقيف العداء الاسباني المغربي إلياس فيفا بطل اوروبا في سباق خمسة آلاف متر
العدوان السعودي على اليمن
إستشهاد ثلاثة مواطنين بغارة لطيران العدوان بمديرية باقم بصعدة
[27/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن 13 غارة على مناطق متفرقة بصعدة
[27/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يواصل غاراته على المحافظات
[27/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن أربع غارات على حريب نهم غرب مأرب
[26/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن أكثر من 20 غارة على باقم في صعدة
[26/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by