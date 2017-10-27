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آخر تحديث: الجمعة، 27 - أكتوبر - 2017 الساعة 07:04:08م
صاروخ باليستي يدك معسكر سعودي في نجران
أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية فجر اليوم صاروخ باليستي نوع قاهر M2 على معسكر سعودي في نجران.
روسيا تعلن بدء مناورات لقواتها الاستراتيجية بإشراف الرئيس بوتين
أعلنت روسيا عن بدء مناورات لقواتها الاستراتيجية تحت أشراف الرئيس فلاديمير بوتين الذي يشغل منصب القائد العام الأعلى للقوات المسلحة الروسية .
إستقرار أسعار النفط وخام برنت يتجاوز الـ 59 دولاراً للبرميل
إستقرت أسعار النفط اليوم الجمعة، فيما تجاوز سعر خام برنت الـ 59 دولاراً للبرميل بدعم من تصريحات بتمديد تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).
الفيفا يعلن عن رفع جوائز المنتخبات في مونديال روسيا إلى 400 مليون دولار
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الجمعة عن ارتفاع جوائز المنتخبات الـ32 المشاركة في كأس العالم 2018م لكرة القدم في روسيا الى 400 مليون دولار، بزيادة قدرها 12 بالمائة عن نسخة 2014م الأخيرة.
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إعطاب جرافة عسكرية لمرتزقة العدوان بصحراء ميدي
[27/أكتوبر/2017]
ميدي-سبأ:
استهدف الجيش واللجان الشعبية اليوم جرافة عسكرية لمرتزقة العدوان شمال صحراء ميدي.
وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إعطاب جرافة لمرتزقة العدوان أثناء محاولتها التقدم شمال صحراء ميدي.
سبأ
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