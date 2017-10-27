رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إختتام البطولة المفتوحة للتايكواندو بمحافظة إب إب-سبأ:

اختتمت على صالة الفقيد علي الصباحي بنادي شعب إب منافسات البطولة المفتوحة للتايكواندو على كأس أعياد الثورة اليمنية، نظمها فرع اتحاد اللعبة بالمحافظة بالتعاون مع نادي الشعب.



شارك في البطولة التي استمرت يومين تحت إشراف مدرب شعب إب للتايكواندو يحيى عياش 45 لاعبا من فئتي الناشئين والشباب من أربعة أندية تنافسوا في سبعة أوزان.



وتوج فريق شعب إب بلقب البطولة، فيما حل تعاون بعدان وصيفا، وحل اليرموك صنعاء ثالثاً ، ومركز جامعة إب للتايكواندو رابعاً.



فيما أسفرت المنافسات الفردية في الأوزان عن فوز كل من:



وزن 22 كجم



المركز الأول: عمر حراب



المركز الثاني: خطاب الفهد



المركز الثالث: إسلام المليكي والمعتصم بالله



26 كجم



الأول: مجد الصباحي



الثاني: مجاهد المليكي



الثالث: قحطان شحرة وعبدالرحمن المطري



30 كجم



الأول: عمرو العزاني



الثاني: أصيل الصلاحي



الثالث: محمد الصوفي ولؤي الازرق



35 كجم



الأول: سهيل الصباحي



الثاني: كنعان شحرة



الثالث: عبدالعزيز الفهد وأدهم اليافعي



45 كجم



الأول: يونس القباطي



الثاني: أسامة العثماني



الثالث: صهيب الصباحي ومصطفي الصلاحي



50 كجم



الأول: رشيد الشراعي



الثاني: صدام آل القاسم



الثالث: نصر الصهباني وبدر الراعي



58 كجم



الأول: نصرالدين عياش



الثاني: ماجد الادريسي



الثالث: محمد الصباحي ومحمد العثماني.



وفي ختام البطولة كرم عضو المجلس المحلى بمديرية المشنة بإب محمد النجار فريق شعب إب بكأس البطولة وتعاون بعدان بجائزة الوصيف بالإضافة إلى تكريم أصحاب المراكز الأولى في كل وزن وكذا المساهمين في نجاح البطولة.

سبأ [27/أكتوبر/2017]سبأ