عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزارة الدفاع الافغانية تعلن مصرع 95 مسلحاً خلال العمليات العسكرية الاخيرة كابول – سبأ :

أعلنت وزارة الدفاع الافغانية اليوم الجمعة عن مصرع 95 مسلحاً في العمليات العسكرية الأخيرة التي شنها الجيش في أنحاء أفغانستان .



وقالت الوزارة في بيان لها قدم آخر التطورات اليومية في العمليات العسكرية "إن قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية شنت عمليات لتطهير بعض المناطق من الإرهابيين واعداء السلام والاستقرار فى أفغانستان في الساعات الـ 24 الماضية".



واضاف البيان الى انه نتيجة لذلك "لقي 95 مسلحاً مصرعهم واصيب 8 واعتقل 11 على يد القوات" .. مشيرة الى استيلاء قوات الأمن على اسلحة وذخائر .



وقامت القوات الجوية الأفغانية بـ 110 طلعة جوية لمساندة القوات البرية خلال تلك الغارات كما قصفت مواقع المسلحين 9 مرات .



وتشهد أفغانستان استمرار العنف الذي تقوده طالبان بينما تشدد قوات الأمن ضغطها لتطهير المناطق المضطربة من المسلحين.

سبأ [27/أكتوبر/2017]سبأ