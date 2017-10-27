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آخر تحديث: الجمعة، 27 - أكتوبر - 2017 الساعة 07:04:08م
صاروخ باليستي يدك معسكر سعودي في نجران 
أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية فجر اليوم صاروخ باليستي نوع قاهر M2 على معسكر سعودي في نجران.
روسيا تعلن بدء مناورات لقواتها الاستراتيجية بإشراف الرئيس بوتين
أعلنت روسيا عن بدء مناورات لقواتها الاستراتيجية تحت أشراف الرئيس فلاديمير بوتين الذي يشغل منصب القائد العام الأعلى للقوات المسلحة الروسية .
إستقرار أسعار النفط وخام برنت يتجاوز الـ 59 دولاراً للبرميل
إستقرت أسعار النفط اليوم الجمعة، فيما تجاوز سعر خام برنت الـ 59 دولاراً للبرميل بدعم من تصريحات بتمديد تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).
الفيفا يعلن عن رفع جوائز المنتخبات في مونديال روسيا إلى 400 مليون دولار
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الجمعة عن ارتفاع جوائز المنتخبات الـ32 المشاركة في كأس العالم 2018م لكرة القدم في روسيا الى 400 مليون دولار، بزيادة قدرها 12 بالمائة عن نسخة 2014م الأخيرة.
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  محلي
وقفة بعزلة الثوابي في جبلة بإب لدعم العملية التعليمية
[27/أكتوبر/2017]
إب -سبأ:
نظم أبناء عزلة الثوابي بمديرية جبلة محافظة إب اليوم لقاء لدعم العملية التعليمية وحشد الجهود لمواجهة العدوان ومخططاته.

وأكد أبناء ووجهاء عزلة الثوابي إستمرار الصمود في مواجهة العدوان وإفشال مؤامراته التي تستهدف النيل من الوطن وأمنه وإستقراره وكذا تعطيل العملية التعليمية.

وأشار بيان صادر عن الوقفة إلى ضرورة تضافر جهود الجميع لدعم العملية التعليمية .. مؤكدا أهمية التلاحم والإصطفاف في مواجهة العدوان ورفد جبهات الشرف والبطولة بالمال والرجال دفاعا عن الوطن وأمنه وإستقراره.

سبأ
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