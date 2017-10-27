محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وقفة بعزلة الثوابي في جبلة بإب لدعم العملية التعليمية إب -سبأ:

نظم أبناء عزلة الثوابي بمديرية جبلة محافظة إب اليوم لقاء لدعم العملية التعليمية وحشد الجهود لمواجهة العدوان ومخططاته.



وأكد أبناء ووجهاء عزلة الثوابي إستمرار الصمود في مواجهة العدوان وإفشال مؤامراته التي تستهدف النيل من الوطن وأمنه وإستقراره وكذا تعطيل العملية التعليمية.



وأشار بيان صادر عن الوقفة إلى ضرورة تضافر جهود الجميع لدعم العملية التعليمية .. مؤكدا أهمية التلاحم والإصطفاف في مواجهة العدوان ورفد جبهات الشرف والبطولة بالمال والرجال دفاعا عن الوطن وأمنه وإستقراره.

سبأ [27/أكتوبر/2017]سبأ