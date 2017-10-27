عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الدفاع الأمريكي يؤكد عدم سعي بلاده لحرب في شبه الجزيرة الكورية سول – سبأ :

أكد وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس اليوم الجمعة عدم سعي بلاده لحرب في شبه الجزيرة الكورية بل لإخلائها من الأسلحة النووية.



وقال ماتيس والذي وصل إلى سول في وقت سابق اليوم وزار المنطقة الأمنية المشتركة بين الكوريتين في قرية بانمونجيوم في أول يوم من زيارة تستغرق يومين إن هدف بلاده ليس الحرب، بل نزع سلاح نووي كامل، يمكن التحقق منه ولا رجعة فيه في شبه الجزيرة الكورية.



وأضاف أن الولايات المتحدة تقف جنبا إلى جنب مع كوريا الجنوبية بوجه التهديدات من جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.



وتعد زيارة ماتيس الأولى من نوعها لوزير دفاع أمريكي لهذه المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين حيث يقف الجنود من كوريا الشمالية وجهاً لوجه مع نظراء لهم من كوريا الجنوبية، على بعد أمتار قليلة من بعضهم البعض.



وكان ماتيس الذي تولى مهام منصبه في يناير وقام بأول زيارة له لكوريا الجنوبية في فبراير، لكنه لم يزر المنطقة الأمنية المشتركة في تلك المرة.

سبأ [27/أكتوبر/2017]سبأ