عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إصابة ستة أشخاص في انفجار بأحد قطارات مقاطعة بلوشيستان جنوب غرب باكستان إسلام أباد – سبأ :

أصيب ستة أشخاص على الأقل اليوم الجمعة في انفجار بأحد القطارات في مقاطعة بلوشيستان جنوب غرب باكستان.



وذكرت شركة سكة حديد باكستان في بيان لها ان الانفجار وقع عندما كان قطار أكبر بوجتي السريع يتحرك بين محطتي هارك وموتش في المقاطعة .



واوضح البيان ان الانفجار تسبب باضرار في بعربة من عربات القطار وأسفر ذلك عن اصابة ستة ركاب .



واشار الى ان فرق الانقاذ وقوات الأمن والشرطة هرعت الى الموقع وقامت بنقل الاشخاص الجرحى الى المستشفى .



وضربت قوات الامن نطاقاً حول الموقع وبدأت فى عمليات البحث فى المناطق المجاورة .



وطبقاً لتقارير اعلامية محلية فان القنبلة كانت قد زرعت على مسار السكة الحديد وتم تفجيرها عن بعد .

سبأ [27/أكتوبر/2017]سبأ