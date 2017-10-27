عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إعلان التوصل لاتفاق لوقف اطلاق النار بين القوات العراقية وقوات البيشمركة بغداد – سبأ :

أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم (داعش) اليوم الجمعة التوصل إلى وقف اطلاق النار بين القوات العراقية وقوات البيشمركة الكردية .



ونقل موقع (روداو) الاخباري الكردي عن المتحدث باسم هذا التحالف الكولونيل ريان ديلون قوله اليوم ان "هناك اتفاق لوقف اطلاق النار بين قوات البيشمركة والقوات العراقية، ونريد ان يستمر ذلك وليس لفترة محدودة فقط".



واضاف "لذلك سنحاول عن طريق الحوار مع الاشخاص المرتبطين بالموضوع، والاتصال بقوات البيشمركة والقوات الامنية العراقية، فهذا الامر يجب العمل عليه عن طريق الدبلوماسية والحوار وليس بالمعارك والقتال".



وكانت القوات العراقية قد سيطرت مدعومة بالحشد الشعبي على مدينة كركوك الغنية بالنفط (250 كلم) شمال بغداد، في 16 من الشهر الحالي .



كما اعادت انتشارها في العديد من المناطق المتنازع عليها بين الحكومة المركزية واقليم كردستان، ما ادى إلى حدوث اشتباكات متقطعة وعمليات قصف متبادلة بين الحين والاخر.



وتشهد العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان توترا كبيرا، على خلفية استفتاء الانفصال الذي اجراه الاقليم في 25 الشهر الماضي الامر الذي دفع الحكومة العراقية إلى اتخاذ سلسلة اجراءات ضد الاقليم منها ايقاف الرحلات الدولية في مطاري أربيل والسليمانية ومطالبة الإقليم بتسليم المنافذ الحدودية البرية كافة واعادة نشر القوات الاتحادية في المناطق المتنازع عليها ومن بينها كركوك.

سبأ [27/أكتوبر/2017]سبأ