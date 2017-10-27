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آخر تحديث: الجمعة، 27 - أكتوبر - 2017 الساعة 07:04:08م
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روسيا تعلن بدء مناورات لقواتها الاستراتيجية بإشراف الرئيس بوتين
[27/أكتوبر/2017]
موسكو – سبأ :
أعلنت روسيا عن بدء مناورات لقواتها الاستراتيجية تحت أشراف الرئيس فلاديمير بوتين الذي يشغل منصب القائد العام الأعلى للقوات المسلحة الروسية .

وقال دميتري بيسكوف الناطق الرسمي باسم الرئيس الروسي ان القوات المشاركة في المناورات تدربت على تنسيق عمليات الصواريخ الهجومية الاستراتيجية، وغواصات المحيطين المتجمد الشمالي والهادئ الذرية، والطائرات الاستراتيجية الروسية".

وأضاف الناطق ان الرئيس بوتين أطلق خلال المناورات أربعة صواريخ باليستية.

وسبق لوزارة الدفاع الروسية أعلنت أمس عن مناورات أجرتها قواتها النووية الاستراتيجية بمختلف صنوفها.

وذكرت أنه تم خلالها إطلاق ثلاثة صواريخ بالستية عابرة للقارات من الغواصات الذرية، إضافة إلى صاروخ رابع من مطار بليسيتسك الفضائي العسكري في أقصى شمال غربي روسيا.

وأكدت الوزارة أن الصواريخ أصابت أهدافها بدقة وبلغت الحقول المخصصة لذلك على بعد آلاف الكيلومترات عن نقاط إطلاقها.

واشارت الى أن القاذفات الاستراتيجية بأنواعها شاركت في المناورات، وتدربت طواقمها على إطلاق الصواريخ المجنحة التي أصابت أهدافها هي الأخرى في أقصى شرق روسيا وشمالها وفي حقل تيريكتا في جمهورية كازاخستان.

وأكدت كذلك أن "الصواريخ أصابت جميع أهدافها بنجاح، وأن التدريبات جاءت ضمن الخطة العادية لمناورات الجيش الروسي".

سبأ
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