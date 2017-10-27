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آخر تحديث: الجمعة، 27 - أكتوبر - 2017 الساعة 07:04:08م
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  عربي ودولي
القضاء الفرنسي يحكم على نائب رئيس غينيا الاستوائية بالسجن ثلاث سنوات
[27/أكتوبر/2017]
باريس – سبأ :

أصدر القضاء الفرنسي اليوم الجمعة حكماً بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ على نائب رئيس غينيا الاستوائية ونجله تيودوران أوبيانغ، وذلك في إطار قضية تتعلق بحيازة ممتلكات بطريقة غير مشروعة.

وحكمت محكمة الجنح في باريس على تيودوران أوبيانغ أيضاً بدفع غرامة قدرها 30 مليون يورو مع وقف التنفيذ.

وتعد هذه العقوبة أقل مما طلبته النيابة الوطنية المالية التي كانت تريد السجن ثلاث سنوات مع النفاذ وغرامة تبلغ 30 مليون يورو مع التنفيذ.

كما أمرت المحكمة أيضاً بمصادرة كل الممتلكات التي حجزتها بما فيها مبنى فاخر في جادة فوش، كما طلبت النيابة.

وكان نائب رئيس غينيا الاستوائية الذي لم يحضر محاكمته قد ادين بتبييض أموال عبر استغلال مساعدات اجتماعية وغسل أموال عامة مختلسة، واستغلال الثقة وتبييض أموال من طريق الفساد.

وأوضحت المحكمة أنها تتمتع بصلاحية محاكمة تيودوران أوبيانغ لأن قرارها يتعلق "بمخالفة تبييض أموال في فرنسا" من قبل نائب الرئيس لاستخدامه الشخصي وليس "لوقائع ارتكبت في غينيا الاستوائية خلال أدائه مهامه".

ولم يحضر نائب الرئيس البالغ من العمر 48 عاما محاكمته واعترض باستمرار على شرعية المحاكمة وشرعية القضاء الفرنسي.

سبأ
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