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آخر تحديث: الجمعة، 27 - أكتوبر - 2017 الساعة 07:04:08م
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  عربي ودولي
الخارجية الكازاخية جميع أطراف الحوار السوري أكدت مشاركتها المحادثات القادمة
[27/أكتوبر/2017]
استانه – سبأ :

أعلنت وزارة الخارجية الكازاخية اليوم الجمعة تأكيد جميع الاطراف المعنية بالحوار السوري مشاركتها في الجولة القادمة من المحادثات يومي 30 و31 أكتوبر الجاري.

وقالت الدائرة الإعلامية في الخارجية الكازاخية في بيان نقلته وكالة (سبوتنيك) الروسية إن "جميع أطراف عملية استانه اكدت مشاركتها في المفاوضات".

واوضحت ان وفد روسيا سيترأسه مبعوث الرئيس الروسي الخاص الى سورية الكسندر لافرنتييف ووفد ايران مساعد وزير الخارجية الايراني للشئون العربية والافريقية حسين جابري أنصاري ووفد تركيا نائب وزير الخارجية سيدات انال".

وكانت الخارجية الكازاخية أعلنت أن اجتماع أستانه 7 حول سورية سيعقد في الـ30 والـ 31 من اكتوبر الجاري.

وكانت العاصمة الكازاخية استانه استضافت ستة اجتماعات حول سورية هذا العام كان اخرها فى الـ 14 والـ 15 من سبتمبر الماضي وأكدت في مجملها على الالتزام بسيادة واستقلال ووحدة الأراضي السورية وتثبيت وقف الأعمال القتالية وإنشاء مناطق تخفيف التوتر.

سبأ
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