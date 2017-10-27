محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وقفة إحتجاجية بمديرية الخبت بالمحويت تندد بإستمرار العدوان المحويت -سبأ:

نظمت بعزلة الشعافل بمديرية الخبت محافظة المحويت اليوم وقفة إحتجاجية للتنديد بإستمرار جرائم العدوان السعودي الأمريكي وحصاره الجائر.



وفي الوقفة بحضور قيادات السلطة المحلية والمشائخ والوجهاء بالمديرية .. أكد وكيل أول المحافظة الدكتور عبد الله عباس الحمزي ووكيل المحافظة المساعد أحمد الأخفش ومدير عام المديرية حميد الرضمي، إستمرار صمود أبناء المحافظة في مواجهة العدوان ومخططاته.



وأشارت الكلمات إلى ما يرتكبه العدوان من جرائم وحشية بحق أبناء الشعب اليمني منذ أكثر من عامين ونصف فضلا عن الحصار الإقتصادي الذي فاقم معاناة ملايين المواطنين .. محملة الأمم المتحدة مسئولية ما يتعرض الشعب اليمني من حرب إبادة من قبل تحالف دول العدوان بقيادة السعودية .



وندد بيان صادر عن الوقفة بصمت المجتمع الدولي والشعوب العربية والإسلامية إزاء ما يتعرض له اليمن من عدوان وحصار .. مطالبا أحرار العالم والمنظمات الدولية الإنسانية بالضغط على تحالف العدوان بقيادة السعودية لإيقاف عدوانه ورفع الحصار الجائر.



ودعا البيان أبناء الشعب اليمني إلى التلاحم والإصطفاف وإستمرار الصمود ورفد الجبهات بالمال والرجال والسلاح لمواجهة العدوان .

سبأ [27/أكتوبر/2017]سبأ