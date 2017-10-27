ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الجمعة، 27 - أكتوبر - 2017 الساعة 05:37:31م
صاروخ باليستي يدك معسكر سعودي في نجران 
أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية فجر اليوم صاروخ باليستي نوع قاهر M2 على معسكر سعودي في نجران.
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة مشددة
اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين صباح اليوم، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.
إستقرار أسعار النفط وخام برنت يتجاوز الـ 59 دولاراً للبرميل
إستقرت أسعار النفط اليوم الجمعة، فيما تجاوز سعر خام برنت الـ 59 دولاراً للبرميل بدعم من تصريحات بتمديد تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).
الفيفا يعلن عن رفع جوائز المنتخبات في مونديال روسيا إلى 400 مليون دولار
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الجمعة عن ارتفاع جوائز المنتخبات الـ32 المشاركة في كأس العالم 2018م لكرة القدم في روسيا الى 400 مليون دولار، بزيادة قدرها 12 بالمائة عن نسخة 2014م الأخيرة.
آخر الأخبار:
الخارجية الكازاخية جميع أطراف الحوار السوري أكدت مشاركتها المحادثات القادمة
وقفة إحتجاجية بمديرية الخبت بالمحويت تندد بإستمرار العدوان
مانشستر يونايتد يستضيف توتنهام غداً ضمن المرحلة الـ 10 من الدوري الإنجليزي
طيران العدوان يشن 13 غارة على مناطق متفرقة بصعدة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  رياضة
مانشستر يونايتد يستضيف توتنهام غداً ضمن المرحلة الـ 10 من الدوري الإنجليزي
[27/أكتوبر/2017]
لندن – سبأ :
يلتقي فريق مانشستر يونايتد بضيفه توتنهام غداً السبت في معركة الوصافة خلال افتتاح المرحلة الـ 10 من الدوري الإنجليزي، فيما يبحث مانشستر سيتي المتصدر بفارق 5 نقاط عنهما عن تعزيز الفارق عندما يحل على وست بروميتش ألبيون.

وتراجع لاعبو المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في آخر جولتين في البرمير ليغ وتعادلوا سلباً مع ليفربول وتلقوا خسارة مفاجئة على أرض هادرسفيلد المغمور 1-2.

ويتوقع أن يعود إلى تشكيلة الشياطين الحمر المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو الصائم عن التهديف في آخر مباراتين.

وكان توتنهام في طريقه إلى مانشستر بمعنويات مرتفعة بعد فوزه في مبارياته الأربع الأخيرة، لكنه أهدر منتصف الأسبوع تقدماً بهدفين وخسر أمام وست هام 2-3 في كأس الرابطة.

وتعرض توتنهام لصفعة قوية بعدما أعلن مدربه الجمعة غياب هدافه الدولي هاري كاين لإصابته في العضلات الخلفية لفخذه الأيسر في نهاية مباراة ليفربول الأخيرة.

ويأمل الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي في حسم مواجهة وست برومويتش الذي لم يفز في آخر 8 مباريات، في وقت مبكر، خلافاً لمواجهته في كأس الرابطة عندما احتاج إلى ركلات ترجيح لتخطي ولفرهامبتون من الدرجة الأولى.

ويقدم سيتي أداءً هجومياً رائعاً مع الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، البرازيلي غابريال جيزوس والبلجيكي كيفن دي بروين، فسجل حتى الآن 32 هدفاً في 9 مباريات ولم تهتز شباكه سوى 4 مرات.

ويبحث سيتي عن ضمان التأهل إلى دور الـ 16 في دوري الأبطال، عندما يحل الأربعاء على نابولي الإيطالي في مباراة قوية.

ويرغب ليفربول بتعويض خسارته المذلة أمام توتنهام وتحقيق فوزه الأول في الدوري بعد 3 مباريات، عندما يستقبل السبت هادرسفيلد.

سبأ
  المزيد من (رياضة)
الفيفا يعلن عن رفع جوائز المنتخبات في مونديال روسيا إلى 400 مليون دولار
فوز ليكرز على ويزاردز في دوري السلة الامريكي
اللاتفية أوستابنكو تودع البطولة الختامية للتنس بالفوز على بليسكوفا
كأس ألمانيا..ضربات الحظ تدير ظهرها لصمود لايبزيج وتبتسم للباير
نابولي يستعيد الصدارة في الدوري الإيطالي لكرة القدم
إنجلترا تقصي البرازيل وتمضي لنهائي كأس العالم تحت 17 عاما
روسيا تقرر رفع ميزانية التحضير لنهائيات كأس العالم 2018م إلى 11 مليار دولار
توقيف العداء الاسباني المغربي إلياس فيفا بطل اوروبا في سباق خمسة آلاف متر
برشلونة يهزم ريال مورسيا في كأس إسبانيا
الفيفا يعلن تشكيلة أفضل فريق كرة قدم في العالم
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن 13 غارة على مناطق متفرقة بصعدة
[27/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يواصل غاراته على المحافظات
[27/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن أربع غارات على حريب نهم غرب مأرب
[26/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن أكثر من 20 غارة على باقم في صعدة
[26/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن غارتين على المزرق بحجة
[26/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by