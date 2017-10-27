رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مانشستر يونايتد يستضيف توتنهام غداً ضمن المرحلة الـ 10 من الدوري الإنجليزي لندن – سبأ :

يلتقي فريق مانشستر يونايتد بضيفه توتنهام غداً السبت في معركة الوصافة خلال افتتاح المرحلة الـ 10 من الدوري الإنجليزي، فيما يبحث مانشستر سيتي المتصدر بفارق 5 نقاط عنهما عن تعزيز الفارق عندما يحل على وست بروميتش ألبيون.



وتراجع لاعبو المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في آخر جولتين في البرمير ليغ وتعادلوا سلباً مع ليفربول وتلقوا خسارة مفاجئة على أرض هادرسفيلد المغمور 1-2.



ويتوقع أن يعود إلى تشكيلة الشياطين الحمر المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو الصائم عن التهديف في آخر مباراتين.



وكان توتنهام في طريقه إلى مانشستر بمعنويات مرتفعة بعد فوزه في مبارياته الأربع الأخيرة، لكنه أهدر منتصف الأسبوع تقدماً بهدفين وخسر أمام وست هام 2-3 في كأس الرابطة.



وتعرض توتنهام لصفعة قوية بعدما أعلن مدربه الجمعة غياب هدافه الدولي هاري كاين لإصابته في العضلات الخلفية لفخذه الأيسر في نهاية مباراة ليفربول الأخيرة.



ويأمل الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي في حسم مواجهة وست برومويتش الذي لم يفز في آخر 8 مباريات، في وقت مبكر، خلافاً لمواجهته في كأس الرابطة عندما احتاج إلى ركلات ترجيح لتخطي ولفرهامبتون من الدرجة الأولى.



ويقدم سيتي أداءً هجومياً رائعاً مع الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، البرازيلي غابريال جيزوس والبلجيكي كيفن دي بروين، فسجل حتى الآن 32 هدفاً في 9 مباريات ولم تهتز شباكه سوى 4 مرات.



ويبحث سيتي عن ضمان التأهل إلى دور الـ 16 في دوري الأبطال، عندما يحل الأربعاء على نابولي الإيطالي في مباراة قوية.



ويرغب ليفربول بتعويض خسارته المذلة أمام توتنهام وتحقيق فوزه الأول في الدوري بعد 3 مباريات، عندما يستقبل السبت هادرسفيلد.

سبأ [27/أكتوبر/2017]سبأ