محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل طيران العدوان يشن 13 غارة على مناطق متفرقة بصعدة صعدة -سبأ:

شن طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم 13 غارة على عدد من المناطق بمحافظة صعدة، فيما تعرضت مناطق أخرى بمديرية شدا لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.



وأوضح مصدر محلي بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن ثلاث غارات إستهدفت الخط العام الرابط بين محافظة صعدة وعمران بمنطقة آل عمار بمديرية الصفراء، وأنباء عن وقوع ضحايا .



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان إستهدف بغارتين منطقة مندبة، وثلاث غارات منطقة الفرع بمديرية كتاف، كما إستهدف بغارة منزل مواطن بمديرية باقم.



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن أربع غارات على مديرية شدا الحدودية، كما تعرضت مناطق متفرقة بمديرية شدا لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.

سبأ [27/أكتوبر/2017]سبأ