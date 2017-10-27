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آخر تحديث: الجمعة، 27 - أكتوبر - 2017 الساعة 05:37:31م
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قصف مدفعي يستهدف تجمعات جنود العدو السعودي ومرتزقته بعسير
[27/أكتوبر/2017]
عسير-سبأ:
إستهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية اليوم تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقته في عدد من المواقع العسكرية بعسير.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية دكت تجمعات لجنود سعوديين في رقابة الزج وشرق الربوعة وغربها .

وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية إستهدفت تجمع آليات وجنود العدو السعودي في رقابة أسعر والهنجر والزج، كما إستهدف قصف مدفعي تجمعات مرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ علب، محققا إصابات مباشرة.

ولفت المصدر إلى أنه تم قنص جندي سعودي في مدينة الربوعة.

سبأ
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