رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الفيفا يعلن عن رفع جوائز المنتخبات في مونديال روسيا إلى 400 مليون دولار كالكوتا – سبأ :

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الجمعة عن ارتفاع جوائز المنتخبات الـ32 المشاركة في كأس العالم 2018م لكرة القدم في روسيا الى 400 مليون دولار، بزيادة قدرها 12 بالمائة عن نسخة 2014م الأخيرة.



وقال الاتحاد في بيان له عقب اجتماع لمجلسه في مدينة كالكوتا الهندية اليوم ان قيمة الجوائز في نسخة البرازيل 2014م التي أحرزتها المانيا بلغت 358 مليون دولار، بينها 35 مليوناً لألمانيا البطلة، 25 مليوناً للأرجنتين الوصيفة، 22 مليوناً للثالث و20 مليونا للرابع.



ونالت المنتخبات التي أقصيت من دور المجموعات 8 ملايين دولار، ومن الدور الثاني 9 ملايين دولار وربع النهائي 14 مليون دولار. إلى هذه المبالغ، عوّض الاتحاد الدولي على المنتخبات تكاليف إعدادها بواقع 1,5 مليون دولار لكل دولة.



وأعلن (فيفا) عن إطلاق مؤسسة في الفصل الأول من عام 2018م لتطوير انشطته في المجال الاجتماعي.



كما وافق على مواعيد كأس العالم للأندية 2018م المقرر بين 12 و22 ديسمبر وكأس العالم للسيدات في فرنسا بين 7 يونيو و7 يوليو 2019م.

سبأ [27/أكتوبر/2017]سبأ