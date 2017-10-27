اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إنخفاض أسعار الذهب الى اقل من 1268.50 دولار للاوقية لندن – سبأ :

إنخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة الى أدنى مستوياتها في نحو ثلاثة أسابيع في الوقت الذي تراجع فيه اليورو مقابل الدولار بعد تمديد البنك المركزي الأوروبي برنامجه لشراء السندات.



ولامس الذهب في المعاملات الفورية أدنى مستوى له منذ السادس من أكتوبر عند 1264.15 دولار للأوقية (الأونصة)، وعلى الرغم من ارتفاعه 0.1 في المائة إلى 1268.50 دولار بحلول الساعة 1005 بتوقيت غرينتش، ظل المعدن متجهاً صوب تسجيل ثاني انخفاض أسبوعي.



كما نزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر بنسبة 0.1 في المائة إلى 1267.90 دولار للأوقية.



وجرى تداول الدولار عند أعلى مستوى في ثلاثة أشهر مقابل سلة من العملات الرئيسية ما يزيد الضغوط على الذهب لأن ارتفاع العملة الأمريكية يزيد تكلفة المعدن الأصفر المقوم بالدولار على المستثمرين غير الأمريكيين.



وانخفضت الفضة إلى 16.73 دولار للأوقية، فيما تراجع البلاتين 0.1 في المائة إلى 913.60 دولار للأوقية، في حين انخفض البلاديوم 0.2 في المائة إلى 967 دولاراً.

سبأ [27/أكتوبر/2017]سبأ